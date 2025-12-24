¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡¢LA°Ü½»¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡È¼«Ê¬¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬ÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ê¤ë¡×
µÈËÜ¶½¶È¤Î·Ý¿ÍÍÜÀ®½ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖNSCÂçºå¹»¡×¤ò¼çÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡ÖTHE W¡×¤Î½éÂå½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÌöÁ´¹ñ¶è¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¡£
´ûÂ¸¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡È·¿ÇË¤ê¡É¤Ê¥Í¥¿¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºÍÇ½¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿Íµ¤¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏNetflix¥É¥é¥Þ¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYURYUR¡Ê¥æ¡¼¥æ¡¼¡Ë¡×¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä²»³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï³èÆ°µòÅÀ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¡¦LA¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÀ¤³¦No.1¤ÎTOEICÀìÌçAI¥¢¥×¥ê¡ÖSanta¥¢¥ë¥¯¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥º¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢±Ñ¸ì³Ø½¬¤Ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢³èÆ°µòÅÀ¤òLA¤Ë°Ü¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡ÖÇº¤ß¡×¤ä¡Ö³ëÆ£¡×¡¢º£¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà½÷¤ØÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¸½ÃÏ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡¢¾Ð¤¤¤Î¡Ö·¿¡×¤È¡ÖÊ¸Ë¡¡×¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë
¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸å¤â¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØAmerica¡Çs Got Talent¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¹ç³Ê¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤·¤Æ2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËLA¤Ø°Ü½»¤ò·è°Õ¤·¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¤ÎÌ¡ºÍ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¾®Æ»¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¤â¡ØÌ¡ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¡Ê¤Ò¤È¤ê¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¼«¿È¤ÎÏÃ½Ñ¤À¤±¤Ç´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤â¤Î¡Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¼«Á³¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¡È¾Ð¤¤¤Îºî¤êÊý¡É¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
ÆüËÜ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò·È¤¨¡¢°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ï¤±¤À¤¬¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é³èÆ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¤Î·¿¤äÊ¸Ë¡¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ý¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¡È¤É¤³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿±þ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢»ä¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¢¡¼«Ê¬¤Ï¡È²¿¼Ô¡É¤Ê¤Î¤«¤ò¼¨¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
LA¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤äÊ¸²½¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È·¿¡É¤Ë´ó¤»¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¡È²¿¼Ô¡É¤Ê¤Î¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤¹¤³¤È¡£
¤Ä¤Þ¤ê³¤³°¤Ë½Ð¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡×¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
