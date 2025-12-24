¡ÖÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ÊÄù¤á¾å¤²¡×»³¸ý¿¿Í³»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¹á¹ÁÌ±¼çÅÞ²ò»¶¤Î¿¿Áê
¡¡12·î14Æü¡¢¹á¹Á¤ÎÌ±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×¤¬ÅÞ°÷Âç²ñ¤Ë¤Æ²ò»¶¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÎÍå·òô¦¼çÀÊ¤Ï¡¢²ò»¶¤ÎÇØ·Ê¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°µÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¡Ç20Ç¯¤Î¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡»Ü¹Ô¸å¡¢¹á¹Á¤ÎÌ±¼çÇÉÀ¯ÅÞ¤Î²ò»¶¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î´´Éô¤é¤ÎÂáÊá¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿®½£Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Î»³¸ý¿¿Í³»á¤Ï¡¢¡Ö¹á¹Á¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀï¼Ö¤ÇÆ§¤ßÄÙ¤¹¤è¤¦¤Ê»ÙÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñÎ®¤Î¡ÈÀÅ¤«¤ÊÄù¤á¾å¤²¡É¡×¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£(°Ê²¼¡¢»³¸ý»á¤Î´ó¹Æ)
¢¡¹á¹Á¡ÖÌ±¼çÅÞ¡×²ò»¶
¡¡¹á¹Á¤ÎÌ±¼çÅÞ¤¬²ò»¶¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¹á¹Á¤ÎÌîÅÞ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤Î²Ì¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ä¤ä¿¬¤¹¤Ü¤ß´¶¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤ËëÀÚ¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£1994Ç¯¤Î·ëÅÞÄ¾¸å¤ÎÌ±¼çÅÞ¤Ï³Î¤«¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¹á¹ÁÌ±¼ç²½¤ÎÉã¡¢ÍûÃìÌÃ»á¤ò½éÂå¼çÀÊ¤ËÂ×¤¡¢±Ñ¹ñÅý¼£²¼ºÇ¸å¤ÎµÄ²ñÁªµó¤Ç¤ÏºÇÂçÀªÎÏ¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿1997Ç¯°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤È¸·¤·¤¯ÂÐÖµ¤¹¤ëÌò³ä¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬Ì±¼çÅÞ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÄñ¹³¤è¤ê¤âÂÅ¶¨¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¥È¥Ã¥×¤ÈÎ©Ë¡ÉÜ¤Î¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ò¹µ¤¨¤¿¡Ç10Ç¯¡¢ÉáÄÌÁªµó¤òµá¤á¤ëÌ±¼çÇÉ³ÆÅÞ¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢Ì©¼¼¤Ç¤Î¶¨µÄ¤ò·Ð¤ÆÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ë¿®ÍÑ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢±«»±±¿Æ°¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ç14Ç¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¡Ç19Ç¯¤Ë¹á¹Á¤ÇÌ±¼ç²½¤òµá¤á¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ì±¼çÅÞ¤â¤â¤Á¤í¤ó»²²Ã¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ³Ë¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£´ûÂ¸¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËË°¤Â¤é¤Ê¤¤¼ã¤¤ÎÏ¤Ï¡¢¶âÍ»³¹¤òÀêµò¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»þ¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Ä¤â¡¢Ãá½øÎ©¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤â¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤ÎÌ±¼çÇÉ¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï´¤²ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÊü¿Þ¤ËÍýÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¥Ç¥â¹Ô¿Ê¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ä¡Ä¤½¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï·Îý¤ÊÌ±¼çÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¸½¼ÂÏ©Àþ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤âÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡£Åö¤¿¤Ã¤ÆºÕ¤±¤ë¤è¤ê¡¢ÃÑ¤òÇ¦¤ó¤Ç¤âÀ¸¤±Ê¤é¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÌ±¼çÇÉ¤Î¼õ¤±»®¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤¿Èà¤é¤Î³Ð¸ç¤â¡¢·ë¶É¤ÏÄÙ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¢¡ºÇÂçÌîÅÞ¤Î²ò»¶·à¤Ë¸«¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î¤ä¤ê¸ý
¡¡¸½ºß¡¢ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¹á¹Á¤Î¸½¶·¤Ï¡¢¡ÈÉðÎÏ¾×ÆÍ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¿¯Î¬¤Ï¤à¤·¤í¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼¨º¶¤¹¤ë¡£1997Ç¯¤ÎÊÖ´Ô¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Áªµó¤ÇÂåÉ½¤òÁª¤Ù¤ë¤È·ûË¡¤Þ¤Çºî¤Ã¤ÆÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÊÖ´ÔÄ¾¸å¤Î¤¢¤Î³¹¤ÎÊÑ¤ï¤é¤ÌàÐ»¨¤µ¤È¼«Í³¤µ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î´í×ü¤ò°ÂÅÈ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£¤À¤¬·àÅª¤Ê¿¯¹¶¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤âÁªµó¤ò±ä´ü¤·¡¢ÈãÈ½ÀªÎÏ¤òÊ¬ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¹á¹Á¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»×¤¦¤Ë¡¢ÊÖ´ÔÄ¾¸å¤ËÌ±¼ç²½±¿Æ°¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬Åê¹ö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È±ÑÍºÅª¤Ê»à¡É¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ï¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ò´µ¯¤·¡¢Äñ¹³¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌ±¼çÅÞÅª¤Ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ïµá¿´ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿Ëö¤Î¡È´ËËý¤Ê»à¡É¤Î¤ß¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤ÆÆ¤¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¿¤ÀÉ½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤ëÌ±¼çÅÞ¡£¤È¤³¤í¤Ç¡ÖÏ·Ê¼¤Ï»à¤Ê¤º¡¢¤¿¤À¾Ã¤¨µî¤ë¤Î¤ß¡×¤È¤Î·Ù¶ç¤Ï¡¢Ï·Îý¤ÊÊ¼»Î¤Î·Ð¸³¤ÈÀº¿À¤ÏÌÇ¤Ó¤º¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡30Ç¯Ä¶¤ÎÌ±¼çÅÞ¤ÎÊâ¤ß¤¬¡¢¹á¹Á¤Î¼¡¤òÃ´¤¦À¤Âå¤Ë²¿¤«¤ò°ä¤·¤¿¤È¿®¤¸¤¿¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿»³¸ý¿¿Í³¡ä
¡Ú»³¸ý¿¿Í³¡Û
1983Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£¡Ç06Ç¯¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤ËºâÌ³¾ÊÆþ¾Ê¡£Ë¡Î§»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÎ±³Ø¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø¤ò½¤Î»¤·¡¢¡Ç21Ç¯¡¢¿®½£Âç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤
