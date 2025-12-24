¡È»°±º½ÕÇÏ¤µ¤óÂ¾»¦Àâ¡É¤ò¾§¤¨¤ë±¢ËÅÏÀ¼Ô¤¬È¿¥¤¥¹¥é¥àÇÓ³°±¿Æ°¡£¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬Æ¨¤²¤¿¤¾¡Á¡×¸½¾ì¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÆ¨Áö·à¤Ë
¡¡2007Ç¯¤ÎºßÆüÆÃ¸¢¤òµö¤µ¤Ê¤¤»ÔÌ±¤Î²ñ¡ÊºßÆÃ²ñ¡ËÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢³¹Æ¬¤Ç¤Î³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤¿¡£¼ç¤Ê¹¶·âÂÐ¾Ý¤ÏºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤äÃæ¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯º¢¤«¤é¤Ïºë¶Ì¸©¤ÎÏÏ»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¸Å»²¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á³èÆ°²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥É¿Í¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁª¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç³èÈ¯²½¤·¤¿±¢ËÅÏÀ¤ÎÀ¯¼£±¿Æ°¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à±¿Æ°¤È´°Á´¹çÂÎ¡£¡Ö°ÜÌ±È¿ÂÐ¡×¤ò·Ç¤²¤ëÇÓ³°¼çµÁ±¿Æ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌÁ´ÈÌ¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯12·î6Æü¡¢Åìµþ¤ÎJR½©ÍÕ¸¶±ØÅÅµ¤³¹¸ýÁ°¤Î¹¾ì¤Ë¡¢¡ÖÈ¿¥¤¥¹¥é¥à¶µ¡×¤Î³¹Àë¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ë°ì·²¤¬¸½¤ì¤¿¡£³«»Ï»þ´Ö¤Î¾¯¤·Á°¤Ëµ¼Ô¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢½½¿ô¿Í¤Û¤É¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÇØÃæ¤Ë¡Ö¥â¥¹¥¯·úÀßÈ¿ÂÐ¡×¤È¼ê½ñ¤¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥é¥ëµë¿©È¿ÂÐ¡×¡ÖÅÚÁòÈ¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥é¥«¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¡¡¿ô¿Í¤Î¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥á¥¬¤Ç³¹Àë½¸ÃÄ¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ì¤Ë¡¢¡Ø±¢ËÅÏÀ¤ÈÇÓ³°¼çµÁ¡Ù¤Î¼¹É®¿Ø¤â´Þ¤á¤¿±¢ËÅÏÀ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î³¹Àë¡¢±¢ËÅÏÀ´ØÏ¢¤Î¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Æ°¤¡×¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢¡»°±º½ÕÇÏ¤µ¤óÂ¾»¦Àâ¤Î±¢ËÅÏÀ¤¬È¿¥¤¥¹¥é¥à¡©
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¿¥¤¥¹¥é¥à³¹Àë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¿ÍÊª¡¢¤È¤¢¤ë¡Ö±¿Æ°¡×¤ÎÀªÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¡Ö±¿Æ°¡×¤È¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¤¬¡Ö¼Â¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡×¤È¤¹¤ë±¢ËÅÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢·Ù»¡¤ÎºÆÁÜºº¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢¡Ö»à¤Î¿¿Áê¡×¤ò¿Í¡¹¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö»°±º½ÕÇÏÀª¡×¤Î¤³¤È¤À¡£º£²ó¤Î½©ÍÕ¸¶¤Ç¤ÎÈ¿¥¤¥¹¥é¥à³¹Àë¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·À¯¼£Åª¤Ê¼çÄ¥¤ò¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î±¢ËÅÏÀ½¸ÃÄ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¤Î¡Ö»°±º½ÕÇÏÀª¡×¤Ï¾¯¤·¼ñ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¤ò²á¾ê¤ËÈþ²½¤·¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ö¿À³Ê²½¡×¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¿¿Áê¡×¤òÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦±¿Æ°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·Ù»¡¤ÎºÆÁÜºº¤òµá¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ°Ê³°¤Ï¡¢¤Û¤ÜÀ¯¼£À¤¬¤Ê¤¤¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢Ãæ¹âÇ¯½÷À¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¹¥¤¹¥¤±¿Æ°¡Ê¤Ï¤¢¤È¡Ë¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»°±º¤µ¤ó¤Î¿ä¤·³è¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î¹õÀîÆØÉ§¤Î»²Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¹õÀî¤¬´Ø¤ï¤ëÂ¾¥Æ¡¼¥Þ¤Î±¢ËÅÏÀ¥Ç¥â¤äÁªµó³èÆ°¤Ë»°±º½ÕÇÏÀª¤Î°ìÉô¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢½é´ü¤Ë¤Ï¡Ö½ÕÇÏ¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤òÍ«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ï¥Ë¥»ÆüËÜ¿Í¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Îà¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ä³°¹ñ¿Íº¹ÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤¿¤·¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò¼çÂê¤Ë¤·¤¿¥Ç¥â¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£Åª¤Ê±¿Æ°¤Î¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡ÖÈ¿¥¤¥¹¥é¥à¡×³¹Àë¤À¡£»°±º½ÕÇÏ¤µ¤ó¹¥¤¹¥¤±¿Æ°¡Ê¤Ï¤¢¤È¡Ë¤Þ¤ÇÇÓ³°¼çµÁ¤ÎÇÈ¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Àª¤¬¿ôÇ¯Íè¡¢¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿±¢ËÅÏÀ½¸ÃÄ¤Î¡¢½ÅÂç¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê³¹Àë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¢¡¥È¥é¥á¥¬¤â¤Ê¤¤¡¢·Ù»¡¤â¤¤¤Ê¤¤
¡¡³¹Àë¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¿ô¿Í¤¬Èà¤é¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á²ò¾ÃË¡¤Ç¡¢º¹ÊÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥«¤Î½¸ÃÄ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¤³¤³¤Ç³¹Æ¬ÀëÅÁ³èÆ°¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ËÃí°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×
¡¡¥È¥é¥á¥¬¤òÄÌ¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬¡¢½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£³¹Àë¤¹¤ëÂ¦¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤â¥È¥é¥á¥¬¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
