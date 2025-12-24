¡ÖÉã¤ÎµÔÂÔ¤ÇÄï¤òË´¤¯¤·¤¿¡×46ºÐÃËÀ¤Î¹ðÇò¡£Àä±ï¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿Éã¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡È¤·¤¬¤é¤ß¤ÎÀµÂÎ¡É¡½¡½ÂçÈ¿¶Á¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯7·î19Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡ÈÆüËÜ°ìÌÀ¤ë¤¤µÔÂÔ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡É¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¡¢¶¶ËÜÎ´À¸¤µ¤ó¡Ê46ºÐ¡Ë¡£¡ÖÎ´À¸¡×¤Ï³èÆ°Ì¾¤À¤¬¡¢¡ÖÎ´¡×¤ÏË´¤Äï¤ÎÌ¾Á°¤À¡£Äï¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é¤ÎµÔÂÔ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤Û¤ÜÀä±ï¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿Éã¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢¡Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§Ä¾¸å¤Ë¡¢Éã¤«¤éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬4ºÐ¤Î¤È¤¡£°ìÅÙ¤ÏÄï¤È¤È¤â¤ËÊì¿Æ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢ÊÌµï¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éã¿Æ¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç»öÂÖ¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£²ÈºÛ¤«¤é¤Î½ÐÆ¬Ì¿Îá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤Î·»Äï¤ÏÉã¿Æ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£µÔÂÔ¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬5ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£Éã¤ÏÂÎ°éÂç³Ø¤Ç½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¶í¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥°¡¼¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ÇØÉéÅê¤ò¤µ¤ì¤Æ¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÊñÃú¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£ÆÃ¤ËÉã¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÄï¤âµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄ¹¤¯Éã¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿Äï¤¬¡Ä
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¡¢»ö¾ð¤¬°ã¤Ã¤¿¡£½ÐÍè¹ç¤¤¤ÎÊÛÅö¤¬Ï¢Â³¤¹¤ëÆü¡¹¡¢Äï¤Ï¤½¤ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¥´¥ß¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÉã¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄï¤¬¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âÄ¹¤¯Éã¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢»ä¤Ï¤¿¤ÀÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤·¤«¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤³¤Ã¤Á¤ËÌ·Àè¤¬¸þ¤¯¤Î¤«¡Ù¤È¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Äï¤òÉã¤¬É÷Ï¤¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¡Ø¤½¤³¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢Éã¤¬»ä¤Ë¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤ò¸«¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÍáÁå¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÄï¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Äï¤ÏÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡µÞ¤¤¤ÇÉã¿Æ¤¬¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¹Ô¤¤¡¢µßµÞ¼Ö¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤¢¤È¡¢·Ù»¡¤¬¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Î¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Éã¤¬·Ù»¡´±¤Ë¡Ø»ö¸Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂáÊá¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡µÔÂÔ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÈó¹Ô¤ËÁö¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸»þÂå
¡¡Éã¿Æ¤Ï¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËºÆº§¤·¤¿¡£1Ç¯¤Û¤ÉÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢º£ÅÙ¤Ï·ÑÊì¤ÎµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²û¤«¤Ê¤¤»ä¤Ë¶È¤ò¼Ñ¤ä¤·¤ÆµÔÂÔ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿¿Åß¤ËÍç¤Ç³°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ç®¤·¤¿¥¢¥¤¥í¥ó¤òÈ©¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤âº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø»à¤Í¡Ù¡Ø¾Ã¤¨¤í¡Ù¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤ä¡¢¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«Âð¤Ëµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤ÏÊäÆ³¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÈó¹Ô¤ËÁö¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤º¡¢ÀàÅð¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤òÇä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¿©¤ÙÊª¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎÈó¹Ô¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ÈË½ÎÏ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Åö»þ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤¬¿¼Ìë2»þ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÊÄÅ¹¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤¬²¹¤«¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤¹À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÊäÆ³¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë°ì»þÊÝ¸î¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
