ACEes¡¢Ç¯ËöÆÃÈÖ¤Ç»Â¿·¡È¼ÖÃæÍá¡É¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¡¿ÍÀ¸½é¡Ê!?¡Ë¥¬¥Á¸ò¾Ä¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦ACEes¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡Ê»³ËÜ¹À»Ê¡¢´ØÂÀ¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÈÖÁÈ¡ØÀä·Ê¡ªÉ÷Ï¤¥ï¥´¥ó¤ÎÎ¹¡Ù¤¬29Æü¸áÁ°9»þ50Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ÷Ï¤¥ï¥´¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ACEes¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬¡¢É÷Ï¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¼Ö¡ÖÉ÷Ï¤¥ï¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤ª¼êÅÁ¤¤¡£¤½¤Î¤ªÂÌÄÂ¡Ê¤À¤Á¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤ªÅò¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ªÅò¤¬Ëþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëºÇ¶¯Àä·Ê¤ÎÃæ¤Ç¼ÖÃæÇñ¤Ê¤é¤Ì¡È¼ÖÃæÍá¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡º£²ó¡¢2ÁÈ¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î²¹ÀôÌ¾½ê¡¦·²ÇÏ¤Î°Ë¹áÊÝ¡¦ËüºÂ¥¨¥ê¥¢¡£²¹Àô³¹¤Ç¤ªÅò¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÊ¹¤²ó¤ê¡¢ACEes¤¬¿ÍÀ¸½é¡Ê!?¡Ë¤Î¥¬¥Á¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡Ï·ÊÞ¡Ê¤·¤Ë¤»¡ËÎ¹´Û¤Ç¤Ï¡¢ACEes¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¢þ¢þÁÝ½ü¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡£Á´ÎÏ¤Ç´À¤ò¤«¤¡¢¤ªÅò¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¤ªÅò¤ÇÆþ¤ëÄ¶Àä·Ê¤Î¼ÖÃæÍá¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ÷Ï¤¥ï¥´¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ACEes¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤¬¡¢É÷Ï¤¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¼Ö¡ÖÉ÷Ï¤¥ï¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤ª¼êÅÁ¤¤¡£¤½¤Î¤ªÂÌÄÂ¡Ê¤À¤Á¤ó¡Ë¤È¤·¤Æ¤ªÅò¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ªÅò¤¬Ëþ¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëºÇ¶¯Àä·Ê¤ÎÃæ¤Ç¼ÖÃæÇñ¤Ê¤é¤Ì¡È¼ÖÃæÍá¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡º£²ó¡¢2ÁÈ¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¿ô¤Î²¹ÀôÌ¾½ê¡¦·²ÇÏ¤Î°Ë¹áÊÝ¡¦ËüºÂ¥¨¥ê¥¢¡£²¹Àô³¹¤Ç¤ªÅò¤òÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤òÊ¹¤²ó¤ê¡¢ACEes¤¬¿ÍÀ¸½é¡Ê!?¡Ë¤Î¥¬¥Á¸ò¾Ä¤ËÄ©¤à¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀ®¸ù¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡Ï·ÊÞ¡Ê¤·¤Ë¤»¡ËÎ¹´Û¤Ç¤Ï¡¢ACEes¤È¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¢þ¢þÁÝ½ü¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¡£Á´ÎÏ¤Ç´À¤ò¤«¤¡¢¤ªÅò¥²¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¤ªÅò¤ÇÆþ¤ëÄ¶Àä·Ê¤Î¼ÖÃæÍá¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡£