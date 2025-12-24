¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë»Í³Ñ´Ø·¸¡Ü¶Ó¿¥¡ÄÈ¹ç¤ï¤»¾õ¶·¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÏÆ±¾ð¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¶Ó¿¥¡ª¡×¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¡Û
¡¡£²£´Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤¢¤Î£´¿Í¤¬È¹ç¤ï¤»¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤½¤³¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬¾¾Ìî²È¤òË¬Ìä¤·¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÈºÆ²ñ¡£°ìÊý¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤âÍèÆü¤·¤¿¡ÈÆ±Î½¡É¤Î¥¤¥é¥¤¥¶¤È²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶Ó¿¥¤¬´²°ìÏº¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤ë¡£´²°ìÏº¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ó¿¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤«¤é¥¤¥é¥¤¥¶¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢£³¿Í¤Ç²ñÏÃ¤âÃÆ¤à¡£
¡¡¶äÆóÏº¤È¥È¥¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦·î¾È»û¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤È¤Þ¤¿¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶äÆóÏº¤â´¶³´¿¼¤²¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤Î·î¾È»û¤ÎÂçµµ¤Î¾ì½ê¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¡¢¶Ó¿¥¤Î£³¿Í¤¬¡£¤Þ¤µ¤«¤Î£µ¿ÍÈ¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¶Ó¿¥¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤³¤Î£´¿Í¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ê¤ó¤«¾Ð¤¦¡×¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤³¤Îµ¤¤Þ¤º¤¤È¹ç¤ï¤»¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¶Ó¿¥¡Ä¡ª¡ª¡×¡ÖÃË¤È½÷¡¢½÷¤ÈÃË¡¢¤½¤·¤Æ¶Ó¿¥¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÆü¤Ç¤·¤¿£÷£÷£÷¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¤¬£´¿Í¤¬²ñ¤Ã¤¿»ö¤Çµ¯¤¤ëÎø°¦¤ÎÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£