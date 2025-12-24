タレント江頭2:50（60）が24日までに自身のYouTubeチャンネル「エガちゃんねるEGA−CHANNEL」を更新。かつて「心の病気」になったことを初告白した。

今回の動画で江頭はナインティナインの2人と、自宅で酒を飲みつつトーク。その中で唐突に「今だから俺言うけど…岡村（隆史）と俺、同じ病気だったのよ」と告白した。そして画面には「江頭と岡村が悩まされた『心の病気』」というテロップが表示された。岡村は10年6月から5カ月間休養した旨の説明も表示された。

そして江頭は「絶対公表しないって思ってた。それで俺、入院してたのよ。そしたら、所（ジョージ）さんの（日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』内の企画）『ダーツの旅』、あれを病室で1人で見てたの。そしたら、おじさんに（ディレクターが）声を掛けたら、（花粉症で）鼻にティッシュを付け“すいません、何ですかぁ？”（とその男性が答えた）。それ見てもう、大爆笑したのよ。そしたら“え、俺、笑えるんだ！？”ってビックリして、それからスコーンと良くなって。ガーンと上がって。お笑いの力ってすげえな、って思った」と回復したきっかけを明かした。

江頭によると、約3年の闘病期間だったという。きっかけは、毎年行っていた誕生日の単独トークライブにおいて「いろんな事が起きちゃって台本を覚えるどころじゃなかった」時期に開いた都内のホールに約1200人の客を集めて行った回で、本番でセリフが「ボーンとぬけて」しまったことだったと説明した。ステージ上で何も話せなくなってしまった際、男性客が「江頭、台本覚えてこいよ！」と客席からヤジを飛ばしたこともあり、ステージは途中で終了するような形になったという。その後、楽屋の上の扉を開けて逃げ出してしまい、自宅に返って全部電気などを消し「それからもう、直滑降に落ちていくのよ」と振り返った。

さらに「寝れないのよ。薬が合わないから。合うまで3年ぐらいかかるからね。誰にも理解されない病気ですよ」などとも話していた。