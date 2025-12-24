¤ª½Ð¤«¤±¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¸¤2É¤¢ª¥Þ¥Þ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡ÄÂº¤¹¤®¤ë¡ØÈè¤ì¤ÎÌþ¤·Êý¡Ù¤¬26ËüºÆÀ¸¡Ö¹¬¤»¤Î½Å¤µÁ´³«¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¡×
¥Þ¥Þ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê3·»Ëå¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç26Ëü8000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¹¬¤»¤Î½Å¤µÁ´³«¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ª½Ð¤«¤±¤ÇÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¸¤2É¤¢ª¥Þ¥Þ¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡ÄÂº¤¹¤®¤ë¡ØÈè¤ì¤ÎÌþ¤·Êý¡Ù¡Û
¤ï¤ó¤³¤È°ì½ï¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ¦¼Æ¤Î¡Ø¤¦¤Ë¡Ù¤¯¤ó¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¡Ø¤ª¤«¤é¡Ù¤Á¤ã¤ó¡¢1ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ø¤Û¤Î¡Ù¤Á¤ã¤ó¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ë¤¯¤ó¤È¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤Ë¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡Ä¡£ÅÓÃæ¡¢¾Æ¤°ò²°¤µ¤ó¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¸ø±à¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Ë¤¯¤ó¡õ¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¡õ¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Á´°÷¾Æ¤°ò¤¬Âç¹¥¤¡ª¥Û¥¯¥Û¥¯¤Î¾Æ¤°ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¡¢½É¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
½É¤Ç¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤
½É¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ä¡¢¤ï¤ó¤³¤âÆþ¤ì¤ë²¹Àô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Ë¤¯¤ó¤È¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Î¤Ó¤Î¤ÓÁö¤ì¤ë¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ËÂç¶½Ê³¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤¬¹¥¤¤Ê¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¡¢²¹Àô¤â³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤ÏÉô²°¤Ç¤´ÈÓ¥¿¥¤¥à¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¿©»ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢»õËá¤¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ï¤ó¤³2Æ¬¤â»õËá¤¤ò·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤¦¤Ë¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ë²£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ø¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£
¥Þ¥Þ¤Î¾å¤ËÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡©
¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢í´í°¤Ê¤¯¥Þ¥Þ¤Î¾åÈ¾¿È¤ËºÂ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤Î¶á¤¯¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤ÈÇï¼ê¤·¤Æ´î¤Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ø¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¥Þ¥Þ¤È°ì½ï¤Ë°ìµÙ¤ß¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¡£²¿ÅÙ¤â¥½¥Õ¥¡¤Î¼þ¤ê¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬¡ÖÂ¸µ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Þ¥Þ¤ÎÂ¸µ¤ò¿Ø¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¤Î¾å¤Ë¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤«¤ë¤«¤¿¤Á¤Ë¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê½Å¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë»×¤ï¤º¿´²¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö3¿Í¤Î½Å¤µ¤¬¹¬¤»¤Î½Å¤µ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÃÈ¤«¤½¤¦¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ë¤¯¤ó¡õ¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¡õ¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤ÎÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£