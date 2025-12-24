¡Ø¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¸¤¡Ù¤¬¤ªÉÛÃÄ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡Ø¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬5ËüºÆÀ¸¡ÖÌµËÉÈ÷¤Ç¹¥¤¡×¡ÖÌµ°Ù¼«Á³¡×
¼Æ¸¤¤µ¤ó¤Î¤æ¤ë¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç5Ëü2000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÌµËÉÈ÷¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°ìÃ¶¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»ÑÀª¤¬¹¥¤¡×¡Ö·ä´Ö¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ÆÍî¤Á¤Ä¤¤¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¿²ÊÖ¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¸¤¡Ù¤¬¤ªÉÛÃÄ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë¸«¤»¤¿¡Ø¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Û
´Å¤¨¤óË·¤Î¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼Æ¸¤¤é¤ó¤Þ¤ë¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Æ¸¤¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ë¡Ù¤¯¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Î¤É¤«¤ÊÅÄ¼ËÄ®¤Ë½»¤à¤Î¤ó¤Ó¤ê²°¤µ¤ó¤ÎÃË¤Î»Ò¡£¤ªÃë¿²¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤È¤¤É¤ÊÑ¤Ê¾ì½ê¤äÊÑ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢2Ëç¤ÎÉÛÃÄ¤Î¶¹´Ö¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø²ÈÂ²¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤Ç¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤¿¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¡£¥´¥í¥ê¤È¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÉÛÃÄ¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Î¿È¤ËÍ½ÁÛ³°¤Î¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Î¶¹´Ö¤Ç¿²¤¬¤¨¤ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÛÃÄ¤ÈÉÛÃÄ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¯¤¾å¤¬¤ë¤È¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÂÎÀª¤Ç¤Ê¤Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥¹¥ó¡Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
°Õ³°¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æµï¿´ÃÏ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª
Àª¤¤¤òÉÕ¤±¤ÆÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹
²ÈÂ²¤¬¤Ê¤Ç¤ë¼ê¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤âÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£Â¤ò¥Ð¥¿¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤é½Å¿´¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÉÛÃÄ¤ËÌá¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Î¶¹´Ö¤ËÇØÃæ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¾¯¤·¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ïー¤Çµ¯¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤ò´®Ç½¤·¤¿¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ï¡¢ÂçËþÂ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¸ý¤ò¥¯¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤ÈÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤æ¤ë¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿♡
¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö°Õ³°¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÌµ°Ù¼«Á³¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Öµ¯¤¤ë¤È¤¤ÎÀª¤¤¤Î¤Ä¤±Êý¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¼Æ¸¤¤é¤ó¤Þ¤ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¤é¤ó¤Þ¤ë¤¯¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
