PK戦8人目までもつれる激闘！ アーセナルまたも終了間際に失点も、パレスを下しカラバオカップ準決勝進出決定
カラバオカップ準々決勝、アーセナルとクリスタル・パレスの試合が行われた。
開始3分、カウンターの局面でマルティネッリのスルーパスからマドゥエケがシュートに持ち込む。積極的に裏を狙っていくアーセナルがボールを保持し、奪ってから早いトランジションでカウンターを発動するという構図。15分にはアーセナルのコーナーキックでニアのノアゴーがうまくフリックし、チャンスかと思われたが中のサリバはタイミングが合わなかった。
後半、右サイドでマルティネッリにたびたび突破を許していたパレスはクラインを投入し改善をはかる。同時に前線からのプレスを強め、アーセナルのビルドアップを阻害する。
58分にはウォートンのミドルがきわどいコースに飛び、反撃を見せるパレス。前半ほどチャンスを作れなくなったアーセナルは、サカとウーデゴーを投入して打開をはかる。
リチャーズが足を怪我し担架で運ばれるアクシデントも起こる中、アーセナルのチャンスも再び増えていく・80分にはカウンターからメリーノのシュートが枠をとらえるが、またもベニテスが掻き出した。しかし直後についにスコアが動く。コーナーキックからカラフィオーリがヘディングで合わせ、こぼれたボールをクリアしようとしたラクロワがオウンゴールを献上してしまう。
アディショナルタイムにはティンバーにも決定機が訪れるが、ここもベニテスが阻止。しかし95分にゲームが再び動く。左からのフリーキックをレルマが頭で合わせ、こぼれたところをグエイが押し込み、パレスが土壇場で同点弾をものにする。アーセナルはまたも試合終了間際に失点を喫した。
AT終了間際のアーセナルのチャンスもまたしてもベニテスに阻止され、勝負はPK戦へ。
アーセナル、パレスともに7人目まで全員成功。アーセナルは8人目のサリバが成功させるが、パレス8人目のラクロワのキックはケパが横っ飛びでセーブ。この瞬間アーセナルの準決勝進出が決定した。
［スコア］
アーセナル 1-1（PK8-7）クリスタル・パレス
［得点者］
アーセナル
マクサンス・ラクロワ（80・OG）
クリスタル・パレス
マーク・グエイ（90＋5）
