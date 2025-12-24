Ë½¹Ô¤Î¸½¾ì±ÇÁü¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤¿¤«...ÁÜººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ø¤ÎË½¹Ô»ö·ï¡¡ÂçºåÉÜ·Ù½äººÉôÄ¹¤ÎºÛÈ½¤Ç»ØÅ¦¡¡¡Ö¾Ãµî¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¡×¡ÖÁÜººËÜÉô¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¡×
²ÈÂðÁÜº÷Ãæ¤ËÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ¤ËË½¹Ô¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº4²Ý¤ÎÁÜºº°÷6¿Í¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÁÜº÷¸½¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÉÜ·Ù¤Î¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¥Ç¡¼¥¿¤¬ÁÜº÷¸å¤Ë¾Ãµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº»Í²Ý¤Î½äººÉôÄ¹¡¦ºå¸ýÍµ²ðÈï¹ð¡Ê33¡Ë¤Ïº£Ç¯7·î¡¢½÷À¤òÉ÷Â¯Å¹¤Ê¤É¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤ÎµòÅÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ó¥ë¤Î°ì¼¼¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿ºÝ¡¢·ÙÉôÊä¤Î»þÄ¹ÎÏÈï¹ð¡Ê51¡Ë¤È¤È¤â¤ËÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë¤ËË½¹Ô¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î15Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢ºå¸ýÈï¹ð¤Ï¡Ö»ä¤Î¹Ô°Ù¤Ï¿¦Ì³¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤ÆÀµÄ¾¤ËÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤Èµ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ºå¸ýÈï¹ð¤Ï²ÈÂðÁÜº÷Ãæ¤ËÊÌ¤ÎÁÜººÂÐ¾Ý¤ÎÃËÀ¡Ê20Âå¡Ë¤ËË½¹Ô¤·¤¿ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Î·ï¤âÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ºå¸ýÈï¹ð¤é¤ËË½¹Ô¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î1¿Í¤¬Ë½¹Ô¤Ê¤É¤ÇÁ´¼£1½µ´Ö¤Î¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Åö»þ¸½¾ì¤Ç¶¦¤ËÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î·Ù»¡´±¤Î¶¡½Ò¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡´±¡¡Öºå¸ý¼çÇ¤¤¬ÃËÀ¤ò·ý¤Ç²¿ÅÙ¤â²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢½³¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿»ä¤¬¤¹¤°¤Ë»ß¤á¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
·Ù»¡´±¢¡Öºå¸ý¼çÇ¤¤¬·ý¤ÇÃËÀ¤ÎÊ¢Éô¤ò¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë²¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤Ç½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Â³¤¯Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢ºå¸ýÈï¹ð¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡ÖÍ§¿Í¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢§ÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡È²òÀÏ¤Î¤¿¤á¤Ë·ÈÂÓ¤Ê¤É¤Î²¡¼ý¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È
ºå¸ýÈï¹ð¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤¬½÷À¤òÉ÷Â¯¤Ë¾Ò²ð¤·¤ÆÆÀ¤¿¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤¬Ë½ÎÏÃÄ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÏÁ´¹ñ¤Ç1500¿Íµ¬ÌÏ¤Ç³èÆ°¤·¡¢¿ôÀéËü±ß¤ò¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤È¤ÎÏ¢Íí¤ä½÷À¤Î½Ð¶Ð´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²òÀÏ¤Î¤¿¤á¤Ë·ÈÂÓ¤Ê¤É¤Î²¡¼ý¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î²òÀÏ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö8¡Á9³ä¤Ï¤½¤Î²òÀÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÁÜººËÜÉô¤È¤·¤ÆÁÜº÷¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ï¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡ÖÀäÂÐ¤Ë·ÈÂÓ¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤ò²ò½ü¤µ¤»¤ë¤È¡£¥¢¥×¥ê¤ò²òÀÏ¤·¤Ê¤¤¤È»ö·ï¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö´éÇ§¾Ú¤ä»ØÌæÇ§¾Ú¤Î¤¿¤á¤Ë»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö´éÌÌÉô¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤ò²ò½ü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÈÂÎ¸¡ººÎá¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÎá¾õ¤òÍÑ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤ËÀâÆÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÌµÍý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÍ·ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢´éÇ§¾Ú¤Ç¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤ò²ò½ü¤Ç¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¢§¤Ê¤¼Ë½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡Ä¡Ö¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤¬²ò½ü¤Ç¤¤º¡×
ºå¸ýÈï¹ð¤ÏË½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ÈÂÓ¤Î³ÎÊÝ¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤¬²ò½ü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ë½¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´»ý¤ÇÁÜº÷º¹¤·²¡¤µ¤¨¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤ÇÁê¼ê¤¬·ÈÂÓ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¼ã´³¡¢ÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾å¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç¤ÏÉ¬¤º·ÈÂÓ¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥³¡¼¥É¤ò¤¢¤±¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉ¬»à¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆË½¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¤¤¤¦°ãË¡ÁÈ¿¥¤ò²õÌÇ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É¬»à¤Î»×¤¤¤ÇË½¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö¼«Ê¬¤Î¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÈÏ°Ï¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ÇÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¢§¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¸¡»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤é¡¢ºå¸ýÈï¹ð¤¬¸½¾ì¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢·Ù»¡¤¬ÈëÌ©Î¢¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥á¥é¤Î²è³Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢·Ù»¡¤Î¹Ô°Ù¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤ò¸«¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¸¡»¡¡Ö¸«¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º¤¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö¸«¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜº÷¤Î¸½¾ì¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¡×
¸¡»¡¡Ö¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡ÖËÍ¤Î¹Ô°Ù¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸¡»¡¡Ö²è³Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤ÎÈëÆ¿¥«¥á¥é¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤¬¡©¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤À¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Öº£»×¤¨¤Ð¤½¤¦¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇÆ¬¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢§·Ù»¡¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¡¡¾Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¤«¡Ä
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÈëÆ¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤«¤é¾Ãµî¤µ¤ì¤Æ¤½¤Î¸å¡¢Éü¸µ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁÜººÊó¹ð½ñ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö·Ù»¡¤Î¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈëÆ¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¾Ãµî¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö»ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¾Ãµî¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡ÖÁÜººËÜÉô¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¡×
ÊÛ¸î¿Í¡ÖË½ÎÏ¤Õ¤ë¤Ã¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¤È¤â¤¦°ìÌ¾°Ê³°¤¬ÈëÆ¿¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¾Ãµî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
ºå¸ýÈï¹ð¡Ö¤Ï¤¤¡×
¢§¸¡»¡¤Ï¹´¶Ø·º2Ç¯6¥«·î¤òµá·º
¸¡»¡¤Ï¡ÖÁÜººÌÜÅª¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÈÁ±Åª¤Ê¹Í¤¨¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢·Ð°Þ¤ä¿È¾¡¼ê¤ÊÆ°µ¡¤Ë¼àÎÌ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«¸ÊÊÝ¿È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¾Úµò¤Î±£¤Ú¤¤¹©ºî¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï·Ù»¡¤Î¿¦Ì³¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØ¿®¹Ô°Ù¤Ç¶Ë¤á¤Æ°¼Á¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹´¶Ø·º2Ç¯6¥«·î¤òµá·º¡£
ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï1·î26Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£