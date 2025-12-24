¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¼«²ÈÍÑµ¡¤Ë¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²ó¡×Åë¾è¡¡»ÊË¡¾Ê¤¬¿·»ñÎÁ¸ø³«
¡ÊCNN¡ËÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï23Æü¡¢ÀÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÎÁÜºº»ñÎÁ¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÁÜºº»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²óÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÆîÉôÃÏ¶è¸¡»¡¤Î¸¡»¡´±¤Î2020Ç¯1·î8ÆüÉÕ¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬1993¡Á96Ç¯¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²ó¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ËÅë¾è¤·¤¿¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡ÊÅë¾è²ó¿ô¤¬¡Ë°ÊÁ°Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á4²ó¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ç¶¦ÈÈ¼Ô¤Î¥®¥ì¡¼¥Ì¡¦¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¼õ·º¼Ô¤âÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢93Ç¯¤Î¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÅë¾è¼Ô¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¤ß¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÅë¾è¼Ô¤ÏÎ¾»á¤ÈÅö»þ20ºÐ¤Î½÷À¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÌ¤Î2ÊØ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾èµÒ¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬¡¢¥Þ¥¯¥¹¥¦¥§¥ë»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¾Ú¿Í¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½÷À¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÂçÅýÎÎ1´üÌÜºßÇ¤Ãæ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ÏÄ¹Ç¯ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Åö¶É¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á´ØÏ¢¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó´ØÏ¢¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾Á°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬·º»ö¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï°ÊÁ°¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬»àË´¤¹¤ëÁ°¡¢Æ±»á¤È²¿Ç¯¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬CNN¤¬ºÛÈ½µÏ¿¤ä¼Ì¿¿¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ø³«»ñÎÁ¤òÊñ³çÅª¤ËÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Î¾»á¤¬2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£