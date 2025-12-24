49ºÐ¡¦ÇÐÍ¥¡¡¸µ¥°¥é¥É¥ëÈþ¿ÍºÊ¤È¤Î·ëº§µÇ°ÆüÊó¹ð¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î·ëº§10¼þÇ¯¡×¡¡¹¬¤»É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦µÓËÜ²È¤ÎÊ¿¾Âµªµ×¡Ê49¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈøºêºÚ¡¹¡Ê43¡Ë¤È¤Î·ëº§10¼þÇ¯¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î·ëº§10¼þÇ¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¾Â¤Ï2015Ç¯12·î21Æü¡¢5Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤ÆÈøºê¤È·ëº§¡£Íâ16Ç¯6·î¤Ëµó¼°¡¢18Ç¯7·î¤ËÄ¹ÃË¡¢22Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£