菊地亜美、「12月のプライベートな写真」公開！ 娘との親子ショットや人気タレントらとの集合写真も
タレントの菊地亜美さんは12月23日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを多数公開しました。
【写真】菊地亜美の12月のプライベートショット
12月のプライベートショットを披露菊地さんは「12月のプライベートな写真いっきに」とつづり、15枚の写真と1本の動画を投稿。「長女は2学期が終わって冬休みに突入 幼稚園の友達でクリスマスパーティーしたり、スクールのクリスマス会があったりと私も楽しませてもらってます」と、1枚目には長女とのクリスマス会のショット、4枚目にはモデルでタレントの近藤千尋さんとの家族ショットを披露しています。
また、「友人達と皆で大阪に行って、柿谷選手の引退試合にも」とつづり、8枚目には元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんの引退試合を観戦した際の、柿谷さんの妻でタレントの丸高愛実さん、モデルでタレントのくみっきーさんらとの豪華な集合ショットも公開しました。子育ての楽しい瞬間から友人たちとの交流まで、盛りだくさんな内容です。
エルフ・荒川さんとのツーショットも普段の投稿では仕事のオフショットも披露している菊地さん。19日には「収録一緒だったエルフの荒川ちゃんと」と、お笑いコンビ・エルフの荒川さんとのツーショットを公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
