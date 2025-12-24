24日（水）荒天のクリスマスイブになるでしょう。関東は真冬の寒さで冷たい雨になりそうです。

＜24日（水）の天気＞

日本海から2つ、太平洋沿岸に1つ、計3つの低気圧が近づいています。東日本は広く雨が降っていて、三重では激しい雨の降ったところがあります。気温の低い内陸部では雪まじりの雨になっています。また、西からも雨のエリアが広がってきています。

日中は全国的に雨が降り、断続的に強まる予想です。九州では雷を伴うところもあるでしょう。雨のやむ時間帯があっても、大きめの傘があった方がよさそうです。

南風で気温が下がりにくく、北日本や北陸の山沿いでも雨や湿った雪になるため、なだれや落雪、雪解けによる道路の冠水に注意してください。局地的に北風が続く関東では、今シーズン1番の寒さになるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

北日本では11月下旬並みのところもある一方で、関東は真冬並みの予想です。

札幌 6℃（＋5）

仙台 10℃（＋4）

新潟 11℃（＋2）

東京 7℃（ -3）

名古屋 13℃（±0）

大阪 15℃（±0）

鳥取 13℃（ -1）

高知 16℃（±0）

福岡 15℃（ -2）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

25日（木）クリスマスも雨が降りやすく、午後は北風が強まる見込みです。26日（金）にかけて気温が急降下して、山陰で雪が強まるおそれがあります。27日（土）にかけて厳しい寒さになるでしょう。

■札幌〜名古屋

25日（木）にかけて雨のところが多いですが、次第に冬型の気圧配置になる見込みです。週末は北日本で暴風が予想され、猛ふぶきになりそうです。26日（金）は北陸で湿ったドカ雪になるおそれがあります。クリスマスのあと、天気が回復して晴れる関東や東海でも27日（土）は真冬の寒さになるでしょう。