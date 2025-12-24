『ポケットモンスター X・Y』ポケモンスケールワールドにカロス地方の「フラダリ＆カエンジシ」が登場
バンダイは、『ポケットモンスター X・Y』より「ポケモンスケールワールド カロス地方 フラダリ＆カエンジシ」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「ポケモンスケールワールド カロス地方 フラダリ＆カエンジシ」(6,600円)
『ポケットモンスター X・Y』の舞台であるカロス地方から、ホロキャスターを発明した研究者でありながら、フレア団のボスである「フラダリ」と、そのパートナーポケモンである「カエンジシ」がセット登場。
「ポケモンスケールワールド」は、“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体表現するフィギュアシリーズ。ポケモンのフィギュアを指先でつまむ小さいサイズから両手いっぱいの大きなサイズまで幅広いボリューム感で揃えることができる。
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
(C)Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
