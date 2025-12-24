¡ØGEARÀï»ÎÅÅÆ¸¡ÙSMP¤Ë²«¶â¤Ëµ±¤¯¡ÖÅÅÆ¸¡õ¥¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡ØGEARÀï»ÎÅÅÆ¸¡Ù¤è¤ê¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] GEARÀï»ÎÅÅÆ¸ ÅÅÆ¸¡õ¥¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] GEARÀï»ÎÅÅÆ¸ ÅÅÆ¸&¥¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(9,900±ß)
¡ØGEARÀï»ÎÅÅÆ¸¡Ù25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖSMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] GEARÀï»ÎÅÅÆ¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¥¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯Ãæ¤Î²«¶â¤Î»Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¡£
¥´¡¼¥ë¥ÉÀ®·Á¿§¤Ë¤è¤ë¶â¿§¤Ëµ±¤¯ÅÅÆ¸¡¦¥¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎºÆ¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜ¾¦ÉÊÆÈ¼«¤ÎºÌ¿§¡¦¥·¡¼¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅÆ¸¤Ï³ÆÉô¤Ë²ÄÆ°¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤¬»Å¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¡ÖÄ¶½Ã²¦µ±¿Ï¡×¤ÏËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×·ÁÂÖ°Ê³°¤Ë¡Ö¥¥Ð¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¡Ö¥¥Ð¥¹¥Ô¥Ê¡¼¡×¤Î·×4ÃÊÊÑ·Á¤òºÆ¸½¡£
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º
