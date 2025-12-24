36ºÐ¤Ç»àµî¡ÄÈÓÅç°¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤Ë²ù¤·¤¤¡× ²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¤¬¸ì¤ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡ØÃÓ¾å¡ß²ÃÆ£ ¾¼ÏÂ100Ç¯SP ·èÄêÅª±ÇÁü! ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿100¿Í ¡Á¤ß¤ó¤Ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¡Á¡Ù¤¬¡¢25Æü(18:30¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)¹â¶¶¹î¼Â¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢ÃÓ¾å¾´¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢²Ã²ì¤Þ¤ê¤³
¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤é¤Î100Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤¿¿ÍÊª¤ò1Ëü¿Í¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë4»þ´ÖÈ¾ÆÃÈÖ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢²Ã²ì¤Þ¤ê¤³¡¢¹â¶¶¹î¼Â¡¢¿¹ÅÄÅ¯Ìð(¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷)¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ(ÃÓÅÄÈþÍ¥)¡¢Ãö¼íÁóÌï(KEY TO LIT)¤¬¡¢ÃÓ¾å¾´¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¤È¤È¤â¤Ë¾¼ÏÂ¤Î100¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¡¢ºä°æÀô¿å¡¢HIDE¡¢ËÜÅÄÈþÆà»Ò¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¡¢ÃæÂ¼´ª»°Ïº¡¢°ï¸«À¯¹§¤é¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£ÀÖÍç¡¹¤Ê¼«ÅÁ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¥¨¥¤¥ºËÐÌÇ±¿Æ°¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â36ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÈÓÅç°¦¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ã²ì¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Ë¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1980Ç¯Âå¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡¢¼ã¼Ô¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÈøºêË¤ÎÂáÊá¤«¤éÆÍÁ³¤Îë¾Êó¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î²ÎÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÀ¸½Ð±éÈëÂ¢±ÇÁü¤â¡£¤µ¤é¤Ë»³¸ýÉ´·Ã¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÍâÆü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤éÂçÊª¥²¥¹¥È¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÇ®¾§¤·¤¿ÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÃö¼íÁóÌï¡ÊKEY TO LIT¡Ë
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï
¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢º£¤³¤¦¤·¤ÆÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ë»ö·ï¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ °ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï
¡Ö¤Ü¤¯¤Ï²£»³¤ä¤¹¤·»Õ¾¢¤¬·ÝÇ½¿Í¤¼¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÃË¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯Ëöµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤Í¤È¡¢°ì²È¤À¤ó¤é¤ó¤¹¤ë»þ´Ö¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ü¤¯¤â½é¤á¤Æ¸«¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃÎ¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤Î»ö·ï¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤ä´¶À¤¬ÀäÂÐ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ä¼«Ê¬¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ûÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ä¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬Í¯¤½Ð¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ °ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï
¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï»ä¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤º¤Ã¤È²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿±ÇÁü¤Ï»ä¼«¿È¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»³Ú¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤¦É½¾ð¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åö»þ»ä¤â¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤È¸½¾ì¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡Ö»ä¤¬º£Æü´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¯¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»ö·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ±¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
MC¤ÎÃÓ¾å¾´»á¤È²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡¢23Æü¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¡ØÃÓ¾å¾´¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!!¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤È¡Ø¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤È¤¤¤¦»þ»ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÈÖ¤ÎMC¤òÎ¢ÈÖÁÈÆ±»Î¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
