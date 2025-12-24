Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ184.24¡¡¹âÃÍ184.69¡¡°ÂÃÍ183.44
186.06¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
185.37¡¡Äñ¹³2
184.81¡¡Äñ¹³1
184.12¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
183.56¡¡»Ù»ý1
182.87¡¡»Ù»ý2
182.31¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ211.15¡¡¹âÃÍ211.49¡¡°ÂÃÍ210.30
212.85¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
212.17¡¡Äñ¹³2
211.66¡¡Äñ¹³1
210.98¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
210.47¡¡»Ù»ý1
209.79¡¡»Ù»ý2
209.28¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ198.33¡¡¹âÃÍ198.42¡¡°ÂÃÍ197.19
200.00¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
199.21¡¡Äñ¹³2
198.77¡¡Äñ¹³1
197.98¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
197.54¡¡»Ù»ý1
196.75¡¡»Ù»ý2
196.31¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ104.69¡¡¹âÃÍ104.72¡¡°ÂÃÍ103.89
105.81¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
105.26¡¡Äñ¹³2
104.98¡¡Äñ¹³1
104.43¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
104.15¡¡»Ù»ý1
103.60¡¡»Ù»ý2
103.32¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ91.25¡¡¹âÃÍ91.27¡¡°ÂÃÍ90.61
92.14¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
91.70¡¡Äñ¹³2
91.48¡¡Äñ¹³1
91.04¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
90.82¡¡»Ù»ý1
90.38¡¡»Ù»ý2
90.16¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ114.14¡¡¹âÃÍ114.25¡¡°ÂÃÍ113.49
115.19¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
114.72¡¡Äñ¹³2
114.43¡¡Äñ¹³1
113.96¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
113.67¡¡»Ù»ý1
113.20¡¡»Ù»ý2
112.91¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
