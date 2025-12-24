Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥ªー¥¸ー¥É¥ë
½ªÃÍ0.6702¡¡¹âÃÍ0.6703¡¡°ÂÃÍ0.6655
0.6766¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.6735¡¡Äñ¹³2
0.6718¡¡Äñ¹³1
0.6687¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.6670¡¡»Ù»ý1
0.6639¡¡»Ù»ý2
0.6622¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥ー¥¦¥£¥É¥ë
½ªÃÍ0.5842¡¡¹âÃÍ0.5843¡¡°ÂÃÍ0.5788
0.5916¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.5879¡¡Äñ¹³2
0.5861¡¡Äñ¹³1
0.5824¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.5806¡¡»Ù»ý1
0.5769¡¡»Ù»ý2
0.5751¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥«¥Ê¥À
½ªÃÍ1.3688¡¡¹âÃÍ1.3754¡¡°ÂÃÍ1.3686
1.3801¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3777¡¡Äñ¹³2
1.3733¡¡Äñ¹³1
1.3709¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3665¡¡»Ù»ý1
1.3641¡¡»Ù»ý2
1.3597¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ
¥ªー¥¸ー¥É¥ë
½ªÃÍ0.6702¡¡¹âÃÍ0.6703¡¡°ÂÃÍ0.6655
0.6766¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.6735¡¡Äñ¹³2
0.6718¡¡Äñ¹³1
0.6687¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.6670¡¡»Ù»ý1
0.6639¡¡»Ù»ý2
0.6622¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥ー¥¦¥£¥É¥ë
½ªÃÍ0.5842¡¡¹âÃÍ0.5843¡¡°ÂÃÍ0.5788
0.5916¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
0.5879¡¡Äñ¹³2
0.5861¡¡Äñ¹³1
0.5824¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
0.5806¡¡»Ù»ý1
0.5769¡¡»Ù»ý2
0.5751¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥É¥ë¥«¥Ê¥À
½ªÃÍ1.3688¡¡¹âÃÍ1.3754¡¡°ÂÃÍ1.3686
1.3801¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
1.3777¡¡Äñ¹³2
1.3733¡¡Äñ¹³1
1.3709¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
1.3665¡¡»Ù»ý1
1.3641¡¡»Ù»ý2
1.3597¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯