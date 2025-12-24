俳優・三浦翔平と狩野英孝の異色ポーカー対決が実現。勝負は冒頭から、互いに共通する“まさかの行動”にツッコミが入れられる形でスタートした。

【映像】三浦も狩野も“めっちゃ見る”ポーカー対決でまさかの行動

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第2回が12月20日に放送。

話題のシーンでは、互いに初登場となる俳優・三浦翔平と芸人・狩野英孝がマッチアップ。2人ともポーカー歴はそれほど長くなく、だからこそ見られるとも言える“ある行動”に、共演者からツッコミが入れられていた。

テーブルに最初の3枚のカードが開かれると、三浦は自身の手持ちカードと見比べるために手持ちの2枚を顔の近くまで持ってきて確認。一般的に、手持ちカードは相手に見られないようにテーブルに置いたまま少しずつめくって確認することが多いが、三浦の大胆な確認方法に別室で見守る共演者も思わず「めっちゃ見てる」とツッコミを入れる。

一方の狩野も、三浦と同じ方法でチェックを行う傾向があり、それをツッコまれることがあった。異色の対決は型にはまらないカード“めっちゃ見る対決”となり、ここではカードの役で上回る三浦が勝利しポットを獲得。2人は予選テーブルAを共に通過しており、決勝ラウンドでも熱い戦いを繰り広げてくれそうだ。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）