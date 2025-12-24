２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９ドル高 早期利下げ観測後退も持ち高調整の買い ２３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ７９ドル高 早期利下げ観測後退も持ち高調整の買い

２３日の米株式市場で、ＮＹダウは前営業日比７９．７３ドル高の４万８４４２．４１と４日続伸した。発表が遅れていた７～９月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比で年率４．３％増と市場予想を上回った。早期の利下げ期待が後退し株価指数は下げに沈む場面があったが、持ち高調整目的の買いが入り持ち直した。



ＪＰモルガン・チェース＜JPM＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞がしっかり。ズィム・インテグレイティッド・シッピング・サービシズ＜ZIM＞が買われ、セーブル・オフショア＜SOC＞が急伸した。一方、マクドナルド＜MCD＞が軟調。ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス＜NCLH＞やレッドワイヤー＜RDW＞が売られた。



ナスダック総合株価指数は１３３．０１ポイント高の２万３５６１．８４と４日続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が堅調。マインド・メディシン＜MNMD＞とラマコ・リソーシズ＜METC＞が高い。半面、テスラ＜TSLA＞やウォルマート＜WMT＞が冴えない展開。ストラテジー＜MSTR＞とコアウィーブ＜CRWV＞が下値を探り、カナディアン・ソーラー＜CSIQ＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS