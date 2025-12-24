ÌµÌÈµö±¿Å¾¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¡¡ÄÅ»³»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê58¡Ë¤òÂáÊá¡¡²¬»³»ÔÅì¶è¤Î»ÔÆ»¤Ç¾×ÆÍ»ö¸Î¡Ú²¬»³¡Û
º£·î¡Ê12·î¡Ë14Æü¡¢²¬»³»ÔÅì¶è¤ÇÌµÌÈµö¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·ÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¡Ê23Æü¡ËÄÅ»³»Ô¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÌÈµö²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÅ»³»Ô¾®ÅÄÃæ¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¡Ê58¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£·î¡Ê14Æü¡Ë¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢²¬»³»ÔÅì¶èÀ¾Âç»ûÆî¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é»ÔÆ»¤Ë½Ð¤ëºÝ¤Ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÌ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡¢±¿Å¾¼ê¤Î½÷À¡Ê38¡Ë¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
½÷À¡Ê38¡Ë¤Ï¹ø¤ò¤Í¤ó¤¶¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ´¼£3Æü´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï½÷À¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤äÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤«¤éÃË¤ÎÍÆµ¿¤òÆÃÄê¡¢¤¤Î¤¦¡Ê23Æü¡ËÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£