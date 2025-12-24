ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢3È¯²÷¾¡¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÇÕÇòÀ±È¯¿Ê
¡¡ËÌÃæÊÆWÇÕ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÇÕ¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥ºÇÕ¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÈÆ±ÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡22Æü¤Î¥¦¥¬¥ó¥À¤È¤Î½éÀï¡£Á°È¾10Ê¬¤ËCK¤òMF¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ê(¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È)¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¤á¤ÆÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢40Ê¬¤È¸åÈ¾19Ê¬¤ËFW¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥·¥å¥ê(¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó)¤¬²ÃÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¤È¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¤ÎÈ¿·â¤ò¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î1ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤ÇÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×C¤Î¤â¤¦°ì»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤¬2-1¤Ç¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Ë¾¡Íø¡£¤Ê¤ª¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÏÂè2Àá¤Ç¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¡¢Âè3Àá¤Ç¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
