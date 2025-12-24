Perfume¤«¤·¤æ¤«¡¡37ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë»×¤¤¡ÖÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡Ä¡×
¡¡º£Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡ÖPerfume¡×¤Î¤«¤·¤æ¤«¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇËÜÆü¡¢37ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¡¢37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖPerfume 25¼þÇ¯ 20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦»ö¤â¤¢¤ê¡¡³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë°î¤ì¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¡¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê36ºÐ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤É¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¡»ä¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¤·¤æ¤«¡£¡Ö¤¿¤À¡¢Perfume¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤â¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤¨¡¢³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤â¤ó¤Í¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤ÇÁö¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡¡¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£