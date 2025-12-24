¡Ú´ÚÎ®¡ÛSEVENTEEN¤Ë¥´¡¼¥ë¥ÉÇ§¾Ú¡Öº£¡ÝÌÀÆü¡¡À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ý¡×¤¬5000ËüºÆÀ¸
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤¬23Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡Öº£¡ÝÌÀÆü¡¡À¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ý¡ÊIma¡ÝEven if the world ends tomorrow¡Ý¡Ë¡×¤¬¡¢11·î´ð½à¤ÇÎßÀÑ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô5000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ï¡¢¶Ê¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¡Ê5000Ëü²ó°Ê¾å¡Ë¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¡Ê1²¯²ó°Ê¾å¡Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê5²¯²ó°Ê¾å¡Ë¤Ê¤É¤Ë¶èÊ¬¤·¡¢Ëè·îÇ§¾Ú¤òÍ¿¤¨¤ë¡£SEVENTEEN¤Ï2¶Ê¤Î¥×¥é¥Á¥ÊÇ§¾Ú¤ò´Þ¤á¡¢·×18¶Ê¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Ç§¾Ú¶Ê¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÖÆ±¶Ê¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ÎÀûÎ§¤È½ö¾ðÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÎÄ´ÏÂ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤Ç¡¢WOOZI¡Ê¥¦¥¸¡Ë¤é¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¡£¤³¤Î²Î¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØALWAYS YPURS¡Ù¤ÏÈ¯ÇäÅö»þ¡¢ÎßÀÑ½Ð²ÙÎÌ75ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯ÉôÌç¡Ø¥È¥ê¥×¥ë¥×¥é¥Á¥Ê¡ÙÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖSEVENTEEN¤ÏÆüËÜ¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á4Âç¥É¡¼¥à¤Ç10²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢Ìó42Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¡ÖÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡Ê½¸·×´ü´Ö24Ç¯12·î23ÆüÉÕ¡Á2025Ç¯12·î15ÆüÉÕ¡Ë¡×¤ËÀµµ¬¥¢¥ë¥Ð¥à5½¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÉÛ¿Ø¤µ¤»¡¢¶¯Âç¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£