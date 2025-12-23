トヨタ自動車株式会社は、燃料電池車「MIRAI（ミライ）」の一部改良モデルを2025年12月22日に発売した。

今回の改良では、外板色の選択肢を見直し、「フォースブルーマルティプルレイヤーズ」など5色に集約するとともに、FCEVエンブレムの表示箇所を車体後方のみに変更するなど、デザイン面のブラッシュアップが図られた。また、スマートフォン向け無料カーナビアプリ「moviLink」との連携に新たに対応し、水素ステーションの立ち寄り提案やスケジューラ連携といった利便性の高いサービスの利用が可能となる。

MIRAIを一部改良

【主なポイント】

仕様・外板色の見直し

▽FCEVエンブレムの変更

- 車体後方のみに表示（旧：両サイドと後方）

▽外板色の見直し

- ｢フォースブルーマルティプルレイヤーズ」をはじめ全5色（メーカーオプション）に集約

スマートフォンの無料カーナビアプリ「moviLink」＊がMIRAIとの連携に対応

＊“moviLink”はトヨタ自動車（株）の登録商標

▽MIRAIと連携したTOYOTAアカウントでmoviLinkアプリにログインすることで、

ルート検索時の水素ステーション立ち寄り提案、おでかけプラン＊4、スケジューラ連携＊5など、

クルマとつながるサービスをご利用いただけます。＊1＊2＊3

＊1. スマートフォンアプリ「moviLink」のインストールが必要です

＊2. ご利用にはT-Connectスタンダード（22）契約とコネクティッドナビ（車載ナビ有）のオプション契約が必要です（初年度登録日から5年間無料。６年目以降有料）

＊3. ご利用には「TOYOTAアカウント」の取得とT-Connect IDの連携が必要です

＊4. My TOYOTA＋アプリでのマイセッティングの初期設定とクルマでのドライバー登録をすることで、事前にmoviLinkで設定した目的地を車載ナビに連携できます

＊5. moviLink内のカレンダー、または外部カレンダー（Googleカレンダー、iOSカレンダー、Outlookカレンダー）と連携することで、目的地が設定されている予定から自動的におでかけプランを作成して車載ナビに連携できます

https://toyotaconnected.co.jp/movilink/

MIRAI車種ページ

https://toyota.jp/mirai/?padid=from_mirai_info_20251222

リリース提供元：トヨタ自動車株式会社