【クリスマスレシピ】カリッとジューシー！「自家製フライドチキン＆皮ごとポテト」の作り方
食楽web
●今年のクリスマスや年末年始は、自家製のフライドチキンとフライドポテトで楽しんでみませんか？ 簡単なのに驚くほどおいしいレシピを、プロの料理家が直伝します。
ホームパーティーが多くなる季節。みんなが集まるときの定番メニューといえば、フライドチキン＆ポテトですよね。今年はできたてが味わえる“自家製”にトライしてみませんか？
本格的なのに簡単で、とびきりおいしい「自家製フライドチキン」と「フライドポテト」に仕上がるプロ直伝のレシピを、コツとともにご紹介します。
簡単、スパイシーな大人の味！ 「自家製フライドチキン」のレシピ
材料（4人分）
・鶏手羽元……300g
・鶏むね肉……300g
・塩……肉の重量の1．3％
A
・溶き卵……1個
・牛乳……大さじ2
・おろしにんにく……1かけ分
・テーブルコショー……小さじ1と1/2
B
・小麦粉……大さじ2
・ベーキングパウダー……5g
C
・片栗粉……大さじ5
・小麦粉……大さじ4
・揚げ油……適量
作り方
1．手羽元は骨に沿って切り込みを入れる
2．むね肉は4等分に切り、厚い部分は込みを入れ開く
3．1と2にフォークで数箇所穴を空ける
4．3に塩をまぶし、全体にすり込む
＜point＞初めに塩をすりこみしっかり味をつける
5．ビニール袋に4とAを入れなじませ、袋の口を閉じ30分常温に置く
＜point＞牛乳に漬けることでお肉の臭みを取り、しっとり柔らかくなる
6．5にBを入れ袋の上から揉んでなじませる
＜point＞卵液に小麦粉を加えると衣がつきやすくなる。ベーキングパウダー効果でサクッとした衣に！
7．バットにCを入れ混ぜ合わせ、卵液をしっかり絡ませた肉を加えまんべんなくまぶす
＜point＞卵液をしっかりつけてから衣をまぶすと分厚い衣になり、揚げるとザクザク食感に！
8．揚げ鍋に油を注ぎ160℃に熱し、7の余分な粉を払って入れる
＜point＞低温の油でじっくりと火を通す
9．2分たったら裏返し更に2分揚げ、網バットにとり3分置く
＜point＞一度取り出し、余熱で火を通す。余計な水分も蒸発してくれる！
［食楽web］
10．揚げ油を180℃にし、9を加えて両面きつね色になるまで2分揚げる
＜point＞高温の油で2度揚げすれば、カリッとジューシーに仕上がる
ジューシーにさくっとおいしく仕上げるPoint
1．塩をお肉全体にすり込む：味がしっかりとつく。
2．牛乳にお肉を漬ける：鶏肉の臭みがとれて柔らかくなる。
3．小麦粉にベーキングパウダーを混ぜる：衣がサクッと仕上がる。
4．衣をまぶす際に卵液をしっかりとつける：ざくざく食感になる。
5．低温、高温で2度揚げ：カリッとジューシーに仕上がる。
簡単なのに旨すぎ！ 皮ごと食べられるおいしいフライドポテトレシピ
自家製フライドポテトを好みの食感に仕上げるには、じゃがいもの選び方が大切。男爵芋ならホクホク、メークインならしっとりなめらかな食感に。今回のレシピは、じゃがいもを水にさらしたり、粉をふったりしないのでとっても簡単ですよ。
好みのフライドポテトはホクホク？ それともしっとり？
材料（4人分）
・じゃがいも（男爵芋・メークイン）……各2個（550g～600g）
・揚げ油……適量
・塩……適量
作り方
1．じゃがいもはよく洗う。水で濡らして軽く絞ったキッチンペーパーで包み、さらにラップで包む
＜point＞水で濡らしたペーパーで包めば皮のシワと加熱ムラを防ぐことができます
2．電子レンジ（600W）で5分加熱し、裏返しさらに5分加熱する。竹串を刺して中までスーッと入るか確認する。火が通っていなければ追加で加熱する ※じゃがいも2個の場合は合計5分ほど加熱
＜point＞男爵とメークインを同時に加熱する場合、メークインの方が火が入りやすいので、先に取り出す
3．ラップとペーパーを外し、5分ほど置いて触れる程度の熱さになったら6～8等分のくし切りにし、バットに広げ粗熱をとる
＜point＞切ったじゃがいもは粗熱をとることで水分が飛び、カリッと揚がります
4．揚げ鍋に油を1cmの深さまで入れ、170～180度に熱した油で3～4分きつね色になるまで揚げる
5．4をボールに移し、すぐに塩をふりボールをふってポテトを回転させながら全体に塩をなじませる
＜point＞すぐに塩をふって、ボールの中で振って混ぜ合わせることで、まんべんなく塩をなじませることができます
カリッと香ばしく仕上げるPoint
1．レンチン前に水で濡らしたキッチンペーパーで包む：皮のシワと過熱村を防ぐ。
2．男爵とメークインを同時にレンチンする際は、火が通りやすいメークインを先に取り出す
3．レンチ後のじゃがいもは切った後に粗熱をとる：水分が飛んでカリッと揚がる。
4．揚げたあとはすぐに塩を振って混ぜ合わせる：まんべんなく塩がなじむ。
自家製チキンとポテトで、パーティーが盛り上がること間違いなし！ できたてのおいしさを味わってみてくださいね。
（撮影・レシピ監修◎東京ソロごはん。）