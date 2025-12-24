食楽web

●今年のクリスマスや年末年始は、自家製のフライドチキンとフライドポテトで楽しんでみませんか？ 簡単なのに驚くほどおいしいレシピを、プロの料理家が直伝します。



ホームパーティーが多くなる季節。みんなが集まるときの定番メニューといえば、フライドチキン＆ポテトですよね。今年はできたてが味わえる“自家製”にトライしてみませんか？

本格的なのに簡単で、とびきりおいしい「自家製フライドチキン」と「フライドポテト」に仕上がるプロ直伝のレシピを、コツとともにご紹介します。

簡単、スパイシーな大人の味！ 「自家製フライドチキン」のレシピ

材料（4人分）

・鶏手羽元……300g

・鶏むね肉……300g

・塩……肉の重量の1．3％

A

・溶き卵……1個

・牛乳……大さじ2

・おろしにんにく……1かけ分

・テーブルコショー……小さじ1と1/2

B

・小麦粉……大さじ2

・ベーキングパウダー……5g

C

・片栗粉……大さじ5

・小麦粉……大さじ4

・揚げ油……適量

作り方

1．手羽元は骨に沿って切り込みを入れる

2．むね肉は4等分に切り、厚い部分は込みを入れ開く

3．1と2にフォークで数箇所穴を空ける

4．3に塩をまぶし、全体にすり込む

＜point＞初めに塩をすりこみしっかり味をつける

5．ビニール袋に4とAを入れなじませ、袋の口を閉じ30分常温に置く

＜point＞牛乳に漬けることでお肉の臭みを取り、しっとり柔らかくなる

6．5にBを入れ袋の上から揉んでなじませる

＜point＞卵液に小麦粉を加えると衣がつきやすくなる。ベーキングパウダー効果でサクッとした衣に！

7．バットにCを入れ混ぜ合わせ、卵液をしっかり絡ませた肉を加えまんべんなくまぶす

＜point＞卵液をしっかりつけてから衣をまぶすと分厚い衣になり、揚げるとザクザク食感に！

8．揚げ鍋に油を注ぎ160℃に熱し、7の余分な粉を払って入れる

＜point＞低温の油でじっくりと火を通す

9．2分たったら裏返し更に2分揚げ、網バットにとり3分置く

＜point＞一度取り出し、余熱で火を通す。余計な水分も蒸発してくれる！

10．揚げ油を180℃にし、9を加えて両面きつね色になるまで2分揚げる

＜point＞高温の油で2度揚げすれば、カリッとジューシーに仕上がる

ジューシーにさくっとおいしく仕上げるPoint

1．塩をお肉全体にすり込む：味がしっかりとつく。

2．牛乳にお肉を漬ける：鶏肉の臭みがとれて柔らかくなる。

3．小麦粉にベーキングパウダーを混ぜる：衣がサクッと仕上がる。

4．衣をまぶす際に卵液をしっかりとつける：ざくざく食感になる。

5．低温、高温で2度揚げ：カリッとジューシーに仕上がる。

簡単なのに旨すぎ！ 皮ごと食べられるおいしいフライドポテトレシピ

自家製フライドポテトを好みの食感に仕上げるには、じゃがいもの選び方が大切。男爵芋ならホクホク、メークインならしっとりなめらかな食感に。今回のレシピは、じゃがいもを水にさらしたり、粉をふったりしないのでとっても簡単ですよ。

好みのフライドポテトはホクホク？ それともしっとり？

材料（4人分）

・じゃがいも（男爵芋・メークイン）……各2個（550g～600g）

・揚げ油……適量

・塩……適量

作り方

1．じゃがいもはよく洗う。水で濡らして軽く絞ったキッチンペーパーで包み、さらにラップで包む

＜point＞水で濡らしたペーパーで包めば皮のシワと加熱ムラを防ぐことができます

2．電子レンジ（600W）で5分加熱し、裏返しさらに5分加熱する。竹串を刺して中までスーッと入るか確認する。火が通っていなければ追加で加熱する ※じゃがいも2個の場合は合計5分ほど加熱

＜point＞男爵とメークインを同時に加熱する場合、メークインの方が火が入りやすいので、先に取り出す

3．ラップとペーパーを外し、5分ほど置いて触れる程度の熱さになったら6～8等分のくし切りにし、バットに広げ粗熱をとる

＜point＞切ったじゃがいもは粗熱をとることで水分が飛び、カリッと揚がります

4．揚げ鍋に油を1cmの深さまで入れ、170～180度に熱した油で3～4分きつね色になるまで揚げる

5．4をボールに移し、すぐに塩をふりボールをふってポテトを回転させながら全体に塩をなじませる

＜point＞すぐに塩をふって、ボールの中で振って混ぜ合わせることで、まんべんなく塩をなじませることができます

カリッと香ばしく仕上げるPoint

1．レンチン前に水で濡らしたキッチンペーパーで包む：皮のシワと過熱村を防ぐ。

2．男爵とメークインを同時にレンチンする際は、火が通りやすいメークインを先に取り出す

3．レンチ後のじゃがいもは切った後に粗熱をとる：水分が飛んでカリッと揚がる。

4．揚げたあとはすぐに塩を振って混ぜ合わせる：まんべんなく塩がなじむ。

自家製チキンとポテトで、パーティーが盛り上がること間違いなし！ できたてのおいしさを味わってみてくださいね。

（撮影・レシピ監修◎東京ソロごはん。）