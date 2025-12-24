ドナルド・トランプ米国大統領は22日（現地時間）、デンマーク領グリーンランドを米国の領土に編入しようとする計画について「国家安全保障のためのもの」と主張した。

トランプ大統領はこの日、フロリダ州マールアラーゴで軍艦建造計画を発表した後、記者団と会い、グリーンランドに関する質問に対して、「我々は鉱物のためではなく、国家安全保障のためにグリーンランドが必要だ」と述べ、「（米国には）鉱物や石油の埋蔵量は豊富にある」と語った。

さらに、「グリーンランドを見れば、海岸線沿いにロシアや中国の船が至る所にいるのを目にすることができる」とし、中国とロシアがグリーンランドに強い関心を寄せていることを強調した。

そしてトランプ大統領は、「我々は国家安全保障のためにそれ（グリーンランド）が必要だ」とした上で、「我々はそれを所有するべき」と述べた。

トランプ大統領は前日の21日には、ルイジアナ州のジェフ・ランドリー知事を「グリーンランド特使」に任命した。ランドリー氏は、「グリーンランドを米国の一部にするために奉仕できることを光栄に思う」と述べた。

一方、デンマークのメッテ・フレデリクセン首相とグリーンランドのイェンス・フレデリク・ニールセン首相はこの日、共同声明を発表し、「国際安全保障を論じる場合であっても、他国を併合することはできない」」とし、「グリーンランドはグリーンランドの人々のものであり、米国はグリーンランドを奪ってはならない」と強く反発した。