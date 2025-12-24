¶ÍÃ«ÈþÎè¡¡¡ÖVERYËºÇ¯²ñ¡×²Ú¤ä¤«¥â¥Ç¥ë¿ØÂç½¸¹çÊó¹ð¡¡¡Ö°ÂÄê¤Î¤é¤Ö¤¢¤ê¤µ¡×S¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ´¤ì¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¶ÍÃ«ÈþÎè¡Ê36¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤È¤ÎÂç½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖVERYËºÇ¯²ñ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVERY¡×¤ÎËºÇ¯²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹ë²Ú¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÂÄê¤Î¤é¤Ö¤¢¤ê¤µ¤â¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¿ÆÍ§¤Îº´Æ£¤¢¤ê¤µ¤È¤Î´é´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÈþÎè¤µ¤óÉ®Æ¬¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤½÷ÀÃ£¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊËºÇ¯²ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÇÂç¹¥¤¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊËºÇ¯²ñ¡×¡Ö10Âå¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ´¤ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â2¿Í¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£