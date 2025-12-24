Ê¡»ÎÁóÂÁ¡Ö9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÎø°¦±Ç²è¡×¡ßÊ¡¸¶ÍÚ¡Ö±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤¿¡×¨¡¨¡±Ç²è¡ØÉö¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡¹ñÌ±Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¡Ê1998Ç¯¡Ë¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤À±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡£¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ê¡»ÎÁóÂÁ¤ÈÊ¡¸¶ÍÚ¤¬¡¢À©ºîÈ¯É½»þ¤Î¿´¶¤«¤é³¤³°¥í¥±¤Î»×¤¤½Ð¡¢Êª¸ì¤Ø¤Î¶¦´¶¤Þ¤Ç¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ ¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡ß¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¡ÖÉö¡×¡½¡½´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î°õ¾Ý
¡½¡½º£²ó¤Î´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»Î¡Û²»³Ú¤ò¸¶°Æ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ºÇ¶áÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Î±Ç²è²½¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¤·¤«¤â¡ÖÉö¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌÌÇò¤½¤¦¡ª¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹ÔÄê´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ÎºîÉÊ¤Îµ²±¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û¹ÔÄê´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÈÅú¤¨¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Ê¤¤¡ÉÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Ñ¤¿¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ç²ò¼á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÉö¡×¤â¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤êÊý¤¬°ã¤¦¶Ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»Î¡Û¼Â¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¶Ê¡É¤È¤È¤â¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤µ¤ó¤Î¡ÖÉö¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²ò¼á¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ëÀÕÇ¤¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û¡ÖÉö¡×¤Ï»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±Ç²è²½¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï±¿Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÉö¡×°Ê³°¤Ë¹¥¤¤Ê¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¶Ê¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»Î¡Û¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¡×¤Ï°ÊÁ°¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡×¡Ö¶õ¤âÈô¤Ù¤ë¤Ï¤º¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤¢¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁðÌî¥Þ¥µ¥à¥Í¤µ¤ó¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤Î¶Ê¤âÄ°¤¯¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û»ä¤â¡Ö¶õ¤âÈô¤Ù¤ë¤Ï¤º¡×¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖÍÚ¤«¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÏÌ¾Á°¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡»Î¡Û¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥¶¡¼¡×¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡Ø¤¢¤¤¤Î¤ê¡Ù¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿ ¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡½¡½¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥í¥±¤ÎÎ¢Â¦
¡½¡½ËÜºî¤Î°ìÉô¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÊ¡»Î¡Û·àÃæ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ±¶õÀ¤³¦°ä»º¡È¥Æ¥«¥Ý¸Ð¡É¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¯¤Æ¡£¥ß¥ë¥¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¸ÐÌÌ¤Ë¡¢¹Âç¤Ê¶õ¡£ÁÔÂç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶á¤Å¤¯¤È´ä¤¬¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û»ä¤ÏºîÉÊ¤Î»£±Æ¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£Å·µ¤¤Ç·Ê¿§¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡Èº£Æü¤Ï±À¤¬Â¿¤¤¤Ê¡É¡Èº£Æü¤Ï¸Ð¤¬¿¿¤ÃÀÄ¡É¤È¤«¡¢ËèÆü¿·Á¯¤Ç¡£Í¼Æü¤¬¸Ð¤ËÈ¿¼Í¤·¤Æ¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ê¡»Î¤µ¤ó¤Ï³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î½Ð±é·Ð¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»Î¡Û±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¾¯¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Ê¡»Î¤µ¤ó¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊ¡»Î¡Û±Ñ¸ì¤ÏÏÃ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆËÍ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¡¸¶¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÈÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â°Õ³°¤ÈÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ê¡¸¶¤µ¤ó¤Î°¦¤¤ç¤¦¤Ç¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¤ª¤ä¤Ä¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÊ¡»Î¡Û¤ª¤ä¤Ä¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ª¤ä¤Ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÈÍ¥¤·¤¤±³¡É¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¤Ë´ó¤»¤Æ
¡½¡½»ö¸Î¤ÇÁÐ»Ò¤ÎÄï¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÃ¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤¬¡¢Äï¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò¡ÊÊ¡¸¶¡Ë¤Ë¡ÈÄï¡É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°¡»Ò¤â¤Þ¤¿¡ãÈëÌ©¡ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¤È¤¤¤¦ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¿¿¼Â¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ò¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯2¿Í¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ä¡¢Í¥¤·¤µ¤æ¤¨¤Î¡È±³¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡»Î¡Û¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ò²ºÊØ¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤Ã¤µ¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Í¥¤·¤¤±³¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¤º¤ë¤º¤ë±³¤ò¤Ä¤Â³¤±¤Æ¤ª¸ß¤¤¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡ÛÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â±³¤ò¤Ä¤«¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸¤¬ÍýÁÛ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÎÃ¤â°¡»Ò¤â¡¢Åö»þ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡Ä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡È¤½¤¦¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¹ÎÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡È¤½¤Î½Ö´Ö¤ÎÀº°ìÇÕ¡É¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°¡»Ò¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤òÁÛÁü¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ê¡»Î¤µ¤ó¤ÏÁÐ»Ò¤ÎÎÃ¤È·Ã¤ò¡È±é¤¸Ê¬¤±¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡ÚÊ¡»Î¡ÛÄï¡¦·Ã¤Ïº¸Íø¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÄê´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤â¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¹¤®¤ë°ã¤¤¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÈùÌ¯¤Êº¹¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¿Í¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡»Î¡Û·à¾ì¤Ç¡ÖÉö¡×¤¬Ä°¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊ¡¸¶¡Û±Ç²è¡ØÉö¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»¤«¤Ã¤Æ¡¢´¨¤¤Åß¤ò¿´¤¢¤¿¤¿¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÉö¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¥á¥¤¥¥ó¥°¡õ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
