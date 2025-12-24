¡ÚÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Û¡ÖÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÌäÂê¡Øº½Çù¤Î²£ÃÇ¡Ù¤È¤Ï¡©
¡ÖÃÎ¼±¤äÆñ¤·¤¤·×»»¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â²ò¤±¤ë¡×
¤½¤ì¤¬¡¢¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤À¡£Google¡¢Apple¡¢Microsoft¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶°ìÎ®´ë¶È¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤Ç¤â½ÐÂê¤µ¤ì¡¢¡È¹Í¤¨¤ëÎÏ¡É¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤Î·æºî¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡ÊÌîÂ¼ÍµÇ·Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤Ï2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼4°Ì¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñÃ±¹ÔËÜ¡¿¥È¡¼¥Ï¥óÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¤â¤Ã¤È!!Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤âÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê°ÛÎã¤Ê¤Î¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤À¡£¡Ö6ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¡×¡Ö10ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Á´À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é1Ìä¤òÁª¤ó¤ÇAI¤Ë½ÐÂê¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÖAI¡×¤è¤ê¸¤¤¡©
¡¡ÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÁÏºî¤µ¤ì¡¢²¿É´Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤è¤ê¸¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖAI¡×¤Ï²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤ÎÄêµÁ¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½ñÀÒ¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¤«¤é1Ìä¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢AI¤Ë²¼µ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÃÎ¼±¤äÆñ¤·¤¤·×»»¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢ÌäÂêÊ¸¤òÆÉ¤ó¤ÇÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ë
¡¦É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢ÌäÂêÊ¸¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤ß
¾åµ¤ÎÄêµÁ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢²¼µ¤Î¡ÖÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡×¤ò²ò¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº½Çù¤Î²£ÃÇ¡×
Êâ¤¤¤Æ²£ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ë6Æü´Ö¤«¤«¤ëº½Çù¤¬¤¢¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Îº½Çù¤Î²£ÃÇ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ê²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¡Ë¤ò¸Û¤Ã¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ò´Þ¤á¡¢1¿Í¤¬»ý¤Æ¤ë¿©ÎÁ¤ÏºÇÂç4ÆüÊ¬¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¿Í¤Î¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¸Û¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¤Ê¤ª¡¢ÁøÆñ¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¡ØÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬²ò¤±¤ëÏÀÍýÅª»×¹ÍÌäÂê¡Ù¡Ê151¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡¤µ¤Æ¡¢²óÅú¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¡¡¤³¤³¤«¤éÀè¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤È²óÅú¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢°ìÅÙ¤´¼«¿È¤Ç¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ä¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªAI¤Ë¤è¤ë²óÅú¤Ï¼ÂºÝ¤Î½ÐÎÏ¤«¤éÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Ê¸»ú¤Î¥µ¥¤¥º¡¢¿§¡¢ÂÀ¤µ¤Î¤ßÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤Î²óÅú
Åú¤¨¡§¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï2¿Í¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÅÓÃæ¤Ç1¿Í¤º¤Ä°ú¤ÊÖ¤µ¤»¤Æ¡¢¿©ÎÁ¤ò¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤¹¡É¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1¿Í¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤ÏºÇÂç4ÆüÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë3¿Í¡Ê¤¢¤Ê¤¿¡Ü¥Ý¡¼¥¿¡¼2¿Í¡Ë¤Ç½ÐÈ¯¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë¿Í¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º1ÆüÌÜ¤Ï3¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Î1Æü¤Ç3¿Í¤Ö¤ó¡á¿©ÎÁ3ÆüÊ¬¤ò¾ÃÈñ¡Ë¡£
¤³¤³¤Ç¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¤¬1ÆüÊ¬¤Î¿©ÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢Ìµ»ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ØÌá¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ä¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡Ü¥Ý¡¼¥¿¡¼¢¡×¤Ï¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¹ç·×8ÆüÊ¬¡Ê4ÆüÊ¬¤º¤Ä¡Ë¤ò»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡Ü¥Ý¡¼¥¿¡¼¢¡×¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¢¤¬°ú¤ÊÖ¤¹Ê¬¤â¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢4/3Æü¡Ê1Æü¤È8»þ´Ö¡Ë¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¶èÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤È¡¢2¿Í¤Ï¹ç·×¤Ç4ÆüÊ¬¤Î¿©ÎÁ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡Ê2¿Í¡ß4/3Æü¡á8/3ÆüÊ¬¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ü°ú¤ÊÖ¤¹¿Í¤Î¤¿¤á¤Î4/3ÆüÊ¬¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ4ÆüÊ¬¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¥Ý¡¼¥¿¡¼¢¤¬4/3ÆüÊ¬¤Î¿©ÎÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¥Ý¡¼¥¿¡¼¢¤âÁøÆñ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÏÅÀ¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿©ÎÁ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É4ÆüÊ¬»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1Æü¡Ü4/3Æü¤Ç¹ç·×7/3Æü¡Ê2Æü¤È8»þ´Ö¡Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç6¡Ý7/3¡á11/3Æü¡Ê3Æü¤È16»þ´Ö¡Ë¡£
¤³¤ì¤Ï4Æü°ÊÆâ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ä¤ê¤Î4ÆüÊ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö3¿Í¤Ç½Ð¤Æ¡¢1¿ÍÌá¤·¡¢2¿Í¤Ç½Ð¤Æ¡¢¤â¤¦1¿ÍÌá¤¹¡×¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï2¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Õ¤à¤Õ¤à¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÀµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢½ñÀÒ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë²óÅú¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
