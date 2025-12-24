63歳になった夫は、60歳前と何も変わらず働いています。妻の私は第3号被保険者からはずされている？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
Q：63歳になった夫は、60歳前と何も変わらず働いています。妻の私は第3号被保険者からはずされている状態なのでしょうか？「厚生年金に加入している会社員の夫が60歳になると必然的に妻は第3号からはずされると聞いたのですが、今年63歳になった夫はまだ定年退職をしておらず、60歳前と何も変わらず働いています。年金事務所からもなんの連絡もないのですが、妻の私は第3号からはずされている状態なのでしょうか？」（みっくんち）
A：基本的に65歳未満の夫が在職中で厚生年金に加入していれば、扶養されている妻は60歳になるまでは第3号被保険者となりますが、60歳を超えると第3号被保険者からはずれています相談者「みっくんち」さんは「国民年金の第3号被保険者からはずされている」ことを心配しているようですね。
