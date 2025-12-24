【2025年版】静岡県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「静岡市葵区」、では1位は？
【10位までの全ランキング結果を見る】
本記事では、静岡県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
2位：静岡市葵区／評点63.6／偏差値66.4静岡市葵区は東京や名古屋から新幹線で約60分というアクセスを誇り、文化施設や繁華街、豊かな自然が調和する地域です。温暖な気候と利便性の高い生活環境が評価されています。
居住者からは「長く住んでいるし、最寄りの駅や街的中心部に行くにもバスの便が良い。スーパー、開業医もいろいろあり、とても生活しやすい」「気候も自然もお店もすべて住み心地が良い立地だと思う。のんびりした人も多く、ストレスが少ない環境で生活ができる」「温暖な気候。海のもの山のもの、食材が豊富でおいしい。水質が良く水量も豊富。首都圏・関西圏への交通利便も良い」といった声が寄せられ、利便性と豊かな暮らしが評価されています。
1位：駿東郡清水町／評点63.8／偏差値66.9静岡県駿東郡清水町が、2年連続で1位に輝きました。清水町は名水百選の湧水「柿田川」の流れる自然豊かな環境に加え、高速道路や新幹線など交通アクセスも良好で、生活利便性の高さが評価されています。子育てや教育面での支援も充実しています。
居住者からは「自然が豊かで散歩などとてもリラックス出来る街」「生活をする上で不便なく快適に生活できるから」「気温も温暖で、都心にもアクセスがいい」「周辺に飲食店や医療機関が多いこと」といった声が寄せられ、生活の快適さと環境の良さが支持されています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)