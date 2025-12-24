「令和のマツケンサンバ爆誕」佐野勇斗、M!LK新譜ジャケ写を公開！ 「眩しすぎて滅」「金運あがりそうwww」
M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗さんは12月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ニューシングルのジャケットにツッコみを入れると、「本人が言うの草」「それはこっちのセリフなんよ」といった声が寄せられています。
【写真】「眩しすぎて滅」M!LK新譜ジャケット
ファンからは「本人が言うの草」「それはこっちのセリフなんよ」「金運あがりそうwww」「令和のマツケンサンバ爆誕」「眩しすぎて滅」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「眩しすぎて滅」M!LK新譜ジャケット
「なにこのジャケ写」佐野さんは、M!LKが2026年2月18日に発売する両A面シングル『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』の通常版ジャケットを公開。メンバー全員がゴールドに光り輝いており、ゴージャスさを感じる仕上がりです。佐野さんは「なにこのジャケ写」と自らツッコミを入れていますが、見方によってはシュールとも取れるかもしれません。
11月には結成11周年11月24日の投稿で「改めて今日はM！LK結成11周年でした!」と報告し、メンバー5人での写真を公開していた佐野さん。シングル収録曲の『好きすぎて滅！』は、すでにYouTubeやTikTokなどで話題になるなど、結成11周年を迎えてもその勢いは増すばかりです。発売を楽しみに待ちたいですね。
(文:堀井 ユウ)