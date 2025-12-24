µÜºê¤¬à¥¢¥Ë¥áÀ»ÃÏÉÔÌÓ¤ÎÃÏá¤«¤éÃ¦µÑ¤«¡ª¡©¡¡Ä¶ÏÃÂêºî¡Ö¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡×¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÚµÜºê¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
ÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¿ä¤·¤Î»Ò¡×¡£
¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤â¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤â»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¿ä¤·¤Î»Ò¤Î¡¢2´ü¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÊÔ¡×¤ÎÉñÂæ¤ÏµÜºê¸©¹âÀéÊæÄ®¤À¡£
X¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÜºê¸©¤Ï¥¢¥Ë¥áÉÔÌÓÃÏÂÓ¤¹¤®¡×¤ÈÈá¤·¤àÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶áº¢Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜºê¸©¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£5ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¿ä¤·¤Î»Ò
¡Ö¤³¤Î·ÝÇ½³¦¡Ê¤»¤«¤¤¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ±³¤ÏÉð´ï¤À¡×¡¡ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¡¢»ºÉØ¿Í²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥´¥í¡¼¡£·ÝÇ½³¦¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÆü¡¹¡£°ìÊý¡¢Èà¤Î"¿ä¤·"¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦À±Ìî¥¢¥¤¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¾å¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬"ºÇ°"¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹...¡ª¡©
Ì¡²èÂè6¾Ï¡Ê¥¢¥Ë¥á2´ü¡Ë¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡×ÊÔ¤ÎÉñÂæ¤¬¹âÀéÊæÄ®¡£
¡Ú¾®Àâ¡ÛÃË½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¡©¡Ê¤¤¤ä¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ã!!¡Ë
¤È¤¢¤ëÅÄ¼Ë¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¡¢¤¢¤ëÃË½÷¤¬±Ê±ó¤ÎÍ§¾ð¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡££±¤Ä¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤¤±¿Ì¿¶¦Æ±ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤ÎÃç¤Ï¡½¡½ÆÃ¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ£²Ç¯¤ÎºÐ·î¤¬²á¤®¤ë......¡ª
¡¡Ì¤¤À¤Ë½éÎø¤¬¤³¤Ê¤¤ÍÛ¥¥ã½÷»Ò¡¦¸¤ÄÍÆü°ª¤È¡¢²Ö¤ò°¦¤¹¤ë¿¢ÊªÃË»Ò¡¦²ÆÌÜÍª±§¤Ï¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Æó¿Í¤À¤±¤Î±à·ÝÉô¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¿ÆÍ§¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÍª±§¤¬·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥¿¥·¤¬ÀÕÇ¤¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤Ê¤¤ã¤Í¡¼¡×¡ÖÆü°ª¤¬¤½¤ì¸ýÁö¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Î·»¤µ¤ó¤¬¡ØµÁÄï¤¯¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¿É¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Íª±§¤¬²áµî¤Î½éÎøÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆÍÇ¡Æó¿Í¤Î»õ¼Ö¤¬¶¸¤¤½Ð¤¹!?¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÎø¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü°ª¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤ÎÍ§¤À¤Á¡×Ã¦µÑ¤Ê¤ë¤«¡©
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±ä²¬»Ô¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê
¶å½£¤ÎÀÅ¤«¤ÊÄ®¤ÇÊë¤é¤¹17ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦Îë²ê¡Ê¤¹¤º¤á¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈâ¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÀÄÇ¯¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£Èà¤Î¸å¤òÄÉ¤¦¤¹¤º¤á¤¬»³Ãæ¤ÎÇÑÔÒ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢¤½¤³¤À¤±¤¬Êø²õ¤«¤é¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤È¤¿¤¿¤º¤à¡¢¸Å¤Ü¤±¤¿Èâ¡£¤Ê¤Ë¤«¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤º¤á¤ÏÈâ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¤¬...
¼ç¿Í¸ø¤ÎÎë²ê¤¬½ÇÊì¡¦´Ä¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏµÜºê¸©ÆîÉô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛGO AHEAD
Í¦Úö¤Ï¥×¥í¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ³ØÀ¸!!¡¡ËÜ¾ì¥«¥Ê¥À¤«¤éÆî¹ñ¡¦µÜºê¸©¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í¦Úö¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥×¥íÊÂ(¡©)¤Î¿·Ç¤¶µ»Õ¡¢Áê±©¹äÊ¿¤Ê¤Î¤À¤¬...!?
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û²÷ÅðÅ·»È¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Á¥¥å¥ó¥¥å¥ó¡ù¤È¤¤á¤¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹!!¡Á
À»¥Á¥§¥ê¡¼¥Ì³Ø±¡¤ËÄÌ¤¦ÍÚ¤È°ª¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ë¥ß¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿ÊõÊª¤ò¼è¤êÌá¤¹»ÈÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡¢Ž¢²÷ÅðÅ·»È¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ëŽ£¤À¤Ã¤¿¤Î¤À!Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤ÊŽ¢À»ÇÕ¤Î¥«¥±¥éŽ£¤ÎÎÏ¤òµá¤á¤ë°¤ÎÁÈ¿¥Ž¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥ÉŽ£¤Î±¢ËÅ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤âÀï¤¤Â³¤±¤ë!
ÉñÂæ¤Ï¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¡¼¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡£
