¡ÔÅ·¹Ä²È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Õ²í»Ò¤µ¤Þ¤¬°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¾è¤ê±Û¤¨¤¿¹Ä¼¼¤ÎÉÔÊ¸Î§¡¢É½»²Æ»¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó´Ñ¾Þ¤Î»×¤¤½Ð
¡Ô±ÊÂ³Åª¤ËÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¿´¤Ë¹ï¤àÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2003Ç¯¤ËÎ¾ÊÅ²¼¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¸ø±à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ
¡¡12·î9Æü¡¢62ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£µÜÆâÄ£¤Ï²í»Ò¤µ¤Þ¤¬1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿¤´´¶ÁÛ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤5500Ê¸»ú¤Î¤´´¶ÁÛ
¡ÖËÁÆ¬¤Ç¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Î¤¿¤áÁ´¹ñ¤ËÉë¤¡¢ÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤·¤¿¡Ø°ÖÎî¤ÎÎ¹¡Ù¤Ë¿¨¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯¤¤´ê¤¤¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÅ²¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¡¢½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤ÎÂÎÄ´¤ä¤´³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ä¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤ò»ë»¡¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´î¤Ó¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬Æü¡¹¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËÌÜ¤òÇÛ¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×(¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô)
¡Ø¹Ä¼¼¤ÎÁë¡Ù(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï)¤ÇÊüÁ÷ºî²È¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤Ä¤²¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤´´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÊ¸¾Ï¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÂÐÏÃ¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´²ÍÆ¤ÇÊñÀÝÀ¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë²Õ½ê¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´´¶ÁÛ¤ÎÃæ¤Ç¡È´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡É¡È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡É¤Ê¤É¤ò¤è¤¯¤ª½ñ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È»ä¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¡É¤È°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤ª¹Í¤¨¤òÄÖ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¸¾Ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ä¹¡¤È¤·¤Æ¤Î¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î¤´´¶ÁÛ¤ÏÁ´Éô¤ÇÌó5500Ê¸»ú¤È¡¢¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¤Ê¸»ú¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÊÅ²¼¤È¤È¤â¤Ë°ÖÎî¤ÎÎ¹¤ØÉë¤«¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÎáÏÂ°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢º£Ç¯¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤È¡¢³¤³°Ë¬Ìä¤Î·Ð¸³¤âÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ä¹¡¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÇÒ»¡¤·¤Þ¤¹¡×(¤Ä¤²¤µ¤ó)
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï2004Ç¯¤ËÅ¬±þ¾ã³²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¸øÌ³¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¯»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÃÏÊý¸øÌ³¤Î¿ô¤Ï¹Ä¹¡¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤«¤éºÇÂ¿¤Î13²ó¤È¸øÌ³¤Ëî²¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÎãÇ¯¡¢ÃÏÊý¸øÌ³¤Ï4²ó¤¬´ðËÜ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï°ÖÎî¤ÎÎ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ù¤â2²ó¤´»ë»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤«¤é°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¯»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´°ì²È¤ÇË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤òÇÒ¸«¤¹¤ë¤È¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤â¡È¼«Ê¬¤¬¤ªÊì¤µ¤Þ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é´î¤ó¤Ç´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤ª¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×(¤Ä¤²¤µ¤ó)
12·î25Æü¤Ï¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä¤¬Êø¸æ¤µ¤ì¤¿Æü
¡¡1Ç¯¤Ë1ÅÙ¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤´´¶ÁÛ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¡È°¦»Ò¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ÎÅÐ¾ì²ó¿ô¤¬ºòÇ¯¤Ï5²ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï8²ó¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤êÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡È°¦»Ò¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²Õ½ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòÇ¯¤Ï¤´²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëºÝ¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÏÃÂê¤òµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Î°ÖÎî¤ÎÎ¹¤ä¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Î¤´»ë»¡¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±¹Ô¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¤ªÏÃ¤ä¡¢¥é¥ª¥¹¤Ç¤Î¤´³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×(¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±)
¡¡¤´´¶ÁÛ¤Î¿ï½ê¤«¤é°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¾ï¤Ë²í»Ò¤µ¤Þ¤ò»×¤¤¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Êì¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤«¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÈÉáÄÌ¤Î»Ò¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ò°¦»Ò¤Ë¤â¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢2006Ç¯3·î¤Ë¤Ï¤´°ì²È¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅ¬±þ¾ã³²¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤ÏÇÈ¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â°¦»Ò¤µ¤Þ¤ò¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Æ¤¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë°¦Ì¼¤Î¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¹ÔÆ°¤µ¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤ò°¦»Ò¤µ¤Þ¤â´¶¤¸¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤È¤Ê¤é¤ì¤¿º£¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬²í»Ò¤µ¤Þ¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Æ»Ò¤Î¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡Ö2007Ç¯12·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÇ¦¤Ó¤Ç·ÃÈæ¼÷¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÆüÁ°¤Ë¤â²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÀÄ»³¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾þ¤ê¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤´¼«Âð¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¾þ¤ê¤Ä¤±¤ò¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍâÇ¯¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó´Ñ¾Þ¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤´°ì²È¤ÇÉ½»²Æ»¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö2010Ç¯¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ê¡¼¥¹¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÀÖ¤¤ÆîÅ·¤Î¼Â¤ò½¸¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÅìµÜ¸æ½ê¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´Í§¿Í¤ò20¿Í¤Û¤É¾·ÂÔ¤·¤Æ¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡É¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬²í»Ò¤µ¤Þ¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤òËÂ¤¬¤ì¤¿°ìÊý¡¢¼Â¤Ï¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¸ø¤Ë½Ë¤ï¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔÊ¸Î§¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö12·î25Æü¤Ï¡¢ÂçÀµÅ·¹Ä¤¬Êø¸æ¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢µÜÃæ¤ÏÀ¤´Ö¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¹ÄÎîÅÂ¤Ç¡ØÂçÀµÅ·¹ÄÎãº×¤Îµ·¡Ù¤ËÎ×¤Þ¤ì¡¢¹Ä¹¡ÊÅ²¼¤Ï¸æ½êÆâ¤Ç¡ØÂçÀµÅ·¹ÄÎãº×¤Îµ·¤ËÅö¤¿¤ê¤´ô£ÇÒ¡¦¤ª¿µ¤ß¡Ù¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Î¤ª½Ë¤¤¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¤Ç²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆüÉÕ¤ò¾¯¤·¤º¤é¤¹¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Î¤´´¶ÁÛ¤Ï¡Èº£¸å¤È¤â°¦»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡É¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â2¿Í¤ÎÀÅ¤«¤Ê»Ù¤¨¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ä¤²¤Î¤ê»Ò¡¡À¾ÉðÊ¸ÍýÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤´ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¹Ä¼¼ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¸½ºß¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦BS¥Æ¥ìÅì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¹Ä¼¼¤ÎÁë¡Ù¤Ç¹½À®¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁÇ´é¤ÎÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤Ê¤É