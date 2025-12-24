Mrs. GREEN APPLE¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ê¥¤¥È¡¡¡ÈÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤´ê¤¤¡É¤ò¼Â¸½
¡¡3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØHappy MUSIC ¥¢¥ï¡¼!!!¡Ù¡Ê¸å9¡§30¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛËÜ¿Í¸øÇ§¡©¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¿³ºº
¡¡º£Ç¯¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Ï¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë55Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡£¹ñÆâ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î110²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²Â³¤±¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Î´ê¤¤¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¿¹¤Î´ê¤¤¤Ï¡ÖÊ¿À®¤Î°ìÈÖ¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¡¢2000Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡£Åö»þ¤Î½ÂÃ«¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÎ®¹Ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿µðÂç¥»¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð¸½¡£¥³¥®¥ã¥ë¤Ë¥ä¥Þ¥ó¥Ð¡¢M»ú¥Ð¥ó¥°¤Î¥®¥ã¥ëÃË¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤¦¤ª¤©¡¼¡ª¥Þ¥¸!?¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤âÊ¶¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£Åö»þÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡×¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¡£Æ£ß·¤Î¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶ÄÅ·¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¿À®¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Ã¯¤Ê¤Î¤«¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º¡ÖÊ¿À®¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤µ¤ó¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈDEÅö¤Æ¤ÞSHOW!¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£2000Ç¯Âå¤ËÇ¯´Ö140ËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡¢Mrs. GREEN APPLE¤â»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¥Þ¥Í¤·¤ÆÍ·¤ó¤ÀÊ¿À®¤Î¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Ï¡£Åö»þ¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤òÍÞ¤¨¤ÆCM¥¿¥ì¥ó¥È¹¥´¶ÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÍÌ¾¿Í¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥å¥ª¡¦¥µ¥¹¥±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²ÈÂ²¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¤¢¤Îº¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä°¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¡ÖÀÄ¤¤¥Ù¥ó¥Á¡×¤ò¥µ¥¹¥±¤¬¥¹¥¿¥¸¥ªÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ËÆÃÂç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡£3¿Í¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÌ´¤ÎÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£3¿Í¤Ï¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¡Á¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶ÊÌ¾¤òÅö¤Æ¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¡ª¿À¶Ê¥¤¥ó¥È¥í¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¼ã°æ¤¬ÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¡£¶õµ¤¤âÆÉ¤Þ¤º¤ËÂçË½Áö¤·¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö·Ý¿Í¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤é¸å¤Ç¥¬¥ÁÀâ¶µ¤À¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¶¯Îõ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤Ö¡£
¡¡¡ÖÂè1²ó¥ß¥»¥¹¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£TikTok¤ÇÂç¥Ð¥º¥ê¤·¤¿Ä¶ÈþÀ¼¤ÎÀìÌç³ØÀ¸¤ä¡¢²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤Ç»²²Ã¤Î²Î¤¦¤Þ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢Mrs. GREEN APPLEËÜ¿Í¤Î¸øÇ§¤òÁÀ¤¦¿·¤¿¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Í¥¹¥¿¡¼¤¬Â³¡¹»²Àï¡£Æ£ß·¤ÎÄ¶¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÖÎÃ¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ç¤·¤ç!?¡×¤ÈÂçÇú¾Ð¡£¥×¥í¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤¿¤Á¤â¶ÛµÞ»²Àï¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆMrs. GREEN APPLE½é¤Î¸øÇ§¤â¤Î¤Þ¤ÍÃÂÀ¸¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬¡È¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¡É¤«¤éºÇ¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤òÆÏ¤±¤ë¡£
