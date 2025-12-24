定年後に交通警備員になれますか？年収100万円稼ぎたいですが、時給はどのくらいでしょうか？

定年後でも交通警備員として働くことはできるのか

交通警備員の仕事は、60代・70代のシニア層にとって非常に始めやすい職業のひとつです。実際、多くの警備会社では定年後の方を積極的に採用しており、特別なスキルや経験がなくても、研修を受ければすぐに現場に立てる仕組みが整っています。

特に交通警備は、「経験よりも人柄と責任感」が重視される仕事であり、定年退職を経て社会経験が豊富なシニア世代は、現場でも信頼されやすい存在です。研修も座学と実技の両方があり、安全に業務が行えるよう指導してもらえるため、初めての方でも安心してスタートできます。

また、雇用形態も柔軟で、アルバイト・パート・契約社員など、ライフスタイルに合わせて選べるため、健康や家族の予定に配慮した働き方が可能です。



交通警備員の平均的な時給とその相場について

交通警備の時給は、地域や勤務する時間帯、業務内容によって異なりますが、全国的な平均としては時給1000円から1200円前後となっています。都市部ではこれより高くなる傾向があり、深夜勤務や祝日勤務になると時給1300円から1500円以上になることもあります。

ただし、年齢による時給差はほとんどなく、60代でも70代でも、同じ条件で働けば同じだけの収入を得ることができます。警備業務ではシニア層も戦力として見なされているため、年齢を理由に不利になることはほとんどありません。

また、勤務先によっては「資格手当」や「危険手当」などがつくケースもあり、それによって時給がさらに上がる場合もあります。交通誘導の資格を取得すれば、手当として月数千円から数万円が上乗せされることもあり、収入アップの一助となります。



年収100万円を目指すために必要な勤務時間と働き方

では、実際に「年収100万円」を達成するには、どのくらい働けばよいのでしょうか。ここでは、時給1100円を想定して計算してみます。

表1

勤務日数（週） 勤務時間（1日） 年間の稼働日数（目安） 年収（概算） 週2日 4時間 約100日 約44万円 週3日 6時間 約150日 約99万円 週4日 6時間 約200日 約132万円

このように、週3日、1日6時間ほど働くことで、年収100万円に到達することが可能です。無理なく健康を維持しながら働ける日数としても適切であり、定年後のセカンドキャリアとしてバランスのとれた働き方といえるでしょう。

夜勤や土日勤務ができる方であれば、割増手当も加わり、より少ない日数で目標年収に届くこともあります。ただし、体力や家庭環境とのバランスをとることが大切です。



交通警備員として働く際に押さえておくべきポイント

交通警備員として定年後に働く際には、以下の点を意識することで、安全かつ快適に仕事を続けることができます。

まず、自分の体力や健康状態に合った現場を選ぶことが大切です。たとえば、交差点での大規模な誘導よりも、小規模な駐車場や施設前での警備のほうが、体の負担が少ないケースが多くなります。

次に、定期的な健康チェックを欠かさず、働く日数や時間帯を適切に調整することです。無理をしてしまうと、体調を崩して長く続けることが難しくなってしまいます。定年後の仕事は、「長く、楽しく、元気に続ける」ことが理想です。

さらに、資格取得も視野に入れると、収入アップのチャンスが広がります。交通誘導警備業務検定などは、取得後に現場での評価が上がるだけでなく、手当や時給の増加にもつながるため、モチベーションの維持にも役立ちます。



まとめ

定年後に交通警備員として働くことは、非常に現実的で、多くのシニア世代にとって魅力的な選択肢です。未経験でも始めやすく、時給も1000円以上が一般的なため、週3日・1日6時間のペースで働けば、年収100万円を十分に目指すことができます。

無理のない勤務シフトを組みながら、社会とのつながりを保ち、収入も得られる交通警備員の仕事は、定年後の新しい生きがいにもつながるはずです。健康と生活リズムを大切にしながら、前向きに新しいスタートを切ってみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー