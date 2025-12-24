¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¿·¥¹ー¥Ä¤ÇÅÐ¾ì ¨¡ ¡ÖÁ´¤¯ÊÌ¤Î¥¹ー¥Ä¡×¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥·¥à¡¦¥ê¥¦
¡ÊMCU¡Ë¤Ç¥·¥ã¥ó¡¦¥ÁーÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤¬¡¢Íè¤¿¤ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡¦¥¹¥Æー¥È¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¸ø¼°TikTok¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¥¦¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ë¤ÆºÆ¤Ó¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¤Î°á¾Ø¤òÃå¤¿´¶ÁÛ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥¹ー¥Ä¡¢¡Ê°ÊÁ°¤È¤Ï¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î¥¹ー¥Ä¤Ç¡¢Ãå¿´ÃÏ¤â¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¤¬MCU¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±ÆÈ±Ç²è¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡Ë°ÊÍè5Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÈÂç¾æÉ×¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹ー¥Ä¤È¾®Êª¤ò¸«¤Æ¡¢¡È¤¼¤ó¤¼¤ó°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¤Î¥¹ー¥Ä¤¬¿·¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÊª»ö¤ÎÊÑ²½¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢Á°²ó¤ÎÅÐ¾ì»þ¤«¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÑ²½¤¬¤½¤³¤Ë¤ÏÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°á¾Ø¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¶À¤Ç¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¡¢±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ì¤ÐºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤«¤é¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー°Ê³°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÏÉÔÌÀ¡£¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤È¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Èà¤Ï¤É¤ó¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
@Simu Liu is returning as in Doomsday! @Peacock @Marvel Entertainment @Marvel Studios
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡Ê¶â¡ËÆüÊÆÆ±»þ·à¾ì¸ø³«¡£