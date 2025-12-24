¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡Ø¥À¥¹¥È¡¦¥Ð¥Ëー¡Ù¥ì¥Ó¥åー ¨¡ ¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×À½ºî¼Ô¤ÈÉÁ¤¯¡¢¿§ºÌË¤«¤ÊÂç¿Í¸þ¤±¤ª¤È¤®ÏÃ
¡Ê¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤«¤é¸½ÃÏ¥ì¥Ýー¥È¡Ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖHANNIBAL¡¿¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥éー¤ÈºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·ºî±Ç²è¡Ø¥À¥¹¥È¡¦¥Ð¥Ëー¡Ê¸¶Âê¡§Dust Bunny¡Ë¡Ù¤¬¡¢ËÌÊÆ¤Ç12·î12Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Õ¥éー´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥×¥Ã¥·¥ó¥°¡¦¥Ç¥¤¥¸ー ～Îø¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥áー¥«ー～¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥êー¥º¤ÎµÓËÜ²È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¹â¤¤¡£ËÜºî¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥åーºî¡£¿§ºÌË¤«¤Ç¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Õ¥éー´ÆÆÄÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢Í½¹ðÊÔ¤«¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖDust Bunny¡Ê¥À¥¹¥È¡¦¥Ð¥Ëー¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÌÊÔ¼¤ä»å¤¯¤º¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¡ÈÔ¼¤Î²ô¡É¤Î¤³¤È¡£Éô²°¤Î¶ù¤ä²È¶ñ¤Î²¼¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÀø¤à¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÁÛÁüÎÏ¤È¶²ÉÝ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ËÊë¤é¤¹¾¯½÷¥ªー¥í¥é¡Ê¥½¥Õ¥£ー¡¦¥¹¥íー¥ó¡Ë¡£Èà½÷¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¤¤¤ë¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾¿Æ¤Ï¤½¤ì¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢Î¾¿Æ¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ªー¥í¥é¤Ï¡È¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿¡É¤È³Î¿®¤¹¤ë¡£½õ¤±¤òµá¤á¤¿Àè¤Ï¡¢¥¢¥Ñー¥È5B¹æ¼¼¤Ë½»¤àÎÙ¿Í¤ÎÃË¡Ê¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡Ë¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥×¥í¤Î»¦¤·²°¤Ç¡¢¥ªー¥í¥é¤Ï°ÊÁ°¡¢¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤ÇÉñÎ¶¤ÎÃË¤¿¤Á¤òÅÝ¤¹»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÃË¤Ï¥É¥é¥´¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ëÍ¦´º¤ÊÀï»Î¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥ªー¥í¥é¤Ï¶µ²ñ¤«¤é»Ü¤·¶â¤òÅð¤ß¡¢¡È¥â¥ó¥¹¥¿ーÂà¼£¡É¤Î¤¿¤á¤ËÈà¤ò¸Û¤¦·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó±é¤¸¤ë5B¹æ¼¼¤Î½»¿Í¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¤Î¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë²«¿§¤Î¥¸¥ãー¥¸¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£°ì¸«¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÌµ´Ø¿´¤Ë¸«¤¨¤ëÃË¤À¤¬¡¢¥ªー¥í¥é¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë´ñÌ¯¤Êå«¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤¿Èà¤Ï¡¢¥ªー¥í¥é¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¦¤Þ¤¯È¯²»¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥ªー¥í¥é¼«¿È¤¬Ä¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬²¿ÅÙ¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£
¥Õ¥éー´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤Î5B¹æ¼¼¤Î½»¿Í¤ÎÌò¤ò¡ÖºÇ½é¤«¤é¥Þ¥Ã¥Ä¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Ã¥Ä¤Ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥éー¤Ï¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤É¶Ã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ï¡¢Ã¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÃæ¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈà¤¬¼ê¤¬¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤ÏÉ¬¤º·Ý½ÑÅª¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤Ç¤âÁÛÁü¤Î»ºÊª¤Ç¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÈÀ¤³¦¡É¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥éー´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¥·¥¬¥Ëー¡¦¥¦¥£ー¥Ðー¤â½Ð±é¤·¡¢5B¹æ¼¼¤Î½»¿Í¤Î¸Û¤¤¼ç¡¿´Æ»ëÌò¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥ªー¥í¥é¤¬»¦¤·²°²Ô¶È¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿Ç°¤òÊú¤¡¢¤³¤Î»°¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢Êª¸ì¤òÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊý¸þ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤ËÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡Ö½Æ¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥¤¥Òー¥ë¡×¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥·¥¬¥Ëー¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¯ー¥ë¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶²ÉÝ¤ò¡¢Âç¿Í¤Ë¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È»Ò¤É¤â¤Î»ëÅÀ¡É¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー±Ç²è¤À¡£¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¡¢Âç¿Í¤Î°Ç¤ÎÀ¤³¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¥æ¥Ëー¥¯¡£»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Î¿®Íê´Ø·¸¡¢»Ò¤É¤â»ëÅÀ¤ÈÂç¿Í»ëÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬´¶¤¸¤ë¶²ÉÝ¤È¸ÉÆÈ¡£¤½¤ì¤é¤¬¤¦¤Þ¤¯¸òº¹¤·¤Æ¡¢¥Û¥éー¤È¤·¤Æ¤â¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤·¤Æ¤âÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊú¤¤¤¿ÇùÁ³¤È¤·¤¿¶²ÉÝ¤ò¡¢Á¯ÌÀ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿¡¢¶½Ì£¿¼¤¤°ìËÜ¤À¡£
¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ402¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢½é½µ¶½¼ý33Ëü9Àé¥É¥ë¤òµÏ¿¡£ÊÆ¹ñÆâ½µËö¶½¹Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï17°Ì¤È¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Rotten Tomatoes¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢86¡ó¡¢´ÑµÒ¥¹¥³¥¢85¡ó¤È¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈãÉ¾²È¤«¤é¤Ï¡ÖÄãÍ½»»¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¡×¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥ªー¥í¥é¤Î°Å¤¯¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç³Î¤«¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢À¤³¦´Ñ¤Î´°À®ÅÙ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡Ø¥À¥¹¥È¡¦¥Ð¥Ëー¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£