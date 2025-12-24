¡Öthe cherry on top¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Ã±¸ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öthe cherry on top¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö´°àú¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öthe cherry on top¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤µ¤é¤Ë¤è¤¯¤¹¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï´°àú¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤òÉ½¤¹±Ñ¸ì¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥§¥ê¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ëÅÁÅý¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤½¤¦¡£
ËÜÍè¤Ï¡Öthe cherry on top of the cake¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Öthe cherry on top¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¾ÊÎ¬¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÖThe garden wasn¡Çt the main reason to buy this house, but it was the cherry on top.¡×
¡Ê¤³¤Î²È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤ÏÄí¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²È¤ò´°àú¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
