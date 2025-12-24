◆プロレスリング・ノア「ＴＨＡＮＫＳＧＩＶＩＮＧ ２０２５」（２３日、後楽園ホール）観衆１４９８

プロレスリング・ノアは２３日、後楽園ホールで「ＴＨＡＮＫＳＧＩＶＩＮＧ ２０２５」を開催した。

第１試合前に左足のリスフラン靱帯の損傷から元日の日本武道館で復帰する「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡがリングに登場。マイクを持つと元日の日本武道館大会で挑戦するＧＨＣヘビー級王者Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａを呼び出し「年内最終試合だというのにも、関わらずかかわらず何だろうあのメイン。俺も参加してやる」と電撃復帰を通告した。

当初はＩｎａｍｕｒａがマサ北宮と組んで清宮海斗、遠藤哲哉と対戦予定だったが、ＯＺＡＷＡが北宮、タダスケとトリオを結成し、Ｉｎａｍｕｒａ、清宮海斗、遠藤哲哉の６人タッグマッチへ勝手に変更した。

試合は、９・８後楽園大会の丸藤正道戦以来、３か月ぶりの復帰となったＯＺＡＷＡがＩｎａｍｕｒａがバチバチ激突する熱い前哨戦を展開。最後は必殺のＲｅａｌ Ｒｅｂｅｌで遠藤を沈め、復帰戦を飾った。

さらにＯＺＡＷＡは、遠藤の顔面にカステラを乗せ、食べる暴挙を敢行。これにＩｎａｍｕｒａが激高し大乱闘に発展した。元日決戦へ根深い遺恨を残す結果にＯＺＡＷＡはマイクを持つと「不人気レスラーの分際で盾付きやがって。最後とんでもない非道な行為があり、クリーンなファイトができず申し訳ありませんでした」とファンにメッセージを送り「２０２５年、私、ＯＺＡＷＡで始まりＯＺＡＷＡで終わる。これがＮＯＡＨ、もとい、プロレスリングＯＺＡのあるべき姿なんでは。来年、２０２６年１月１日 日本武道館であの大悪党、Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａを倒し、またＮＯＡＨを引っ張っていきます。すべてはＮＯＡＨのために！Ｔｈｅ Ｒｅａｌ Ｒｅｂｅｌ」とほえた。

バックステージでＯＺＡＷＡは「Ｉｎａｍｕｒａおい！ 汚い手を使いやがって、おい。試合は終わってるのに手を出したら反則だろ？ あんな悪党にプロレスリング・ノアを引っ張らせるわけにいかない。日本武道館で俺がベルトを獲って、プロレスリング・ノアをもう一度引っ張っていく」と誓った。

一方のＩｎａｍｕｒａは「テイク・タイムして、だいぶ冷静にもなったけど、さすがに今日の試合のミスターＯＺＡＷＡ、許容できないことがあって。何度も言ってるけど、食べ物、フード無駄にするなよ。あと、あの頃のお前、ヤングボーイだったころの、そして、その前のプロレスリングファンだったころのミスターＯＺＡＷＡ。そのピュアなミスターＯＺＡＷＡを俺はまだ信じているぞ。何度だって、アゲイン、何度だってお前がピュアな心を取り戻すまで、何度だって戦って、お前をビートアップしてやるよ。ミスターＯＺＡＷＡ、シー・ユー・スーン。バイバイ」と通告した。

◆来年１・１日本武道館全対戦カード

▼メインイベント ＧＨＣヘビー級選手権試合

王者・Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ ＶＳ 挑戦者・ＯＺＡＷＡ

▼第８試合・ＧＨＣジュニアヘビー級選手権試合

王者・郄橋ヒロム ＶＳ 挑戦者・ＡＭＡＫＵＳＡ

▼第７試合・ＧＨＣタッグ選手権試合

王者組・丸藤正道、拳王 ＶＳ 挑戦者組・ＢＵＳＨＩ、ＸＸＸＸ

▼第６試合・スペシャルタッグマッチ／Ｉｎｖａｓｉｏｎ

清宮海斗、ジャック・モリス ＶＳ カール・アンダーソン、ドク・ギャローズ

▼第５試合 ＧＨＣナショナル選手権試合

王者・ドラゴン・ベイン ＶＳ 挑戦者・アルファ・ウルフ

▼第４試合・Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ Ｓｉｌｅｎｃｅ／８人タッグマッチ

ＫＥＮＴＡ、佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ ＶＳ 小峠篤司、モハメド ヨネ、大原はじめ、Ｈｉ６９

▼第３試合 プログレス アトラス選手権試合

王者・ウィル・クロス ＶＳ 挑戦者・サクソン・ハックスリー

▼第２試合 Ｂｌａｃｋ Ｎｅｗ Ｙｅａｒ／８人タッグマッチ

マサ北宮、杉浦貴、タダスケ、政岡純 ＶＳ 藤田和之、鈴木みのる、谷口周平、宮脇純太

▼第１試合 ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ選手権試合３ＷＡＹマッチ

王者組・ダガ、小田嶋大樹 ＶＳ 挑戦者組・アレハンドロ、カイ・フジムラ、挑戦者組・Ｅｉｔａ、近藤修司