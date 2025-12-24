孤独の岸辺から、二人で歩む日常へ。人生の最晩年に見つけた居場所、老年の結婚という選択

80代といえば、気力体力が衰え、住み慣れた家に少しでも長くいたいと思えども、あるいは施設か病院か……といった人が多いことだろう。

そんな中、88歳で初対面の女性と恋愛して89歳で入籍、住み慣れた我が家を離れて新居で新婚生活を送る男性がいる。現在（2025年12月）、御年92歳。大阪大学名誉教授で日本思想史家の子安宣邦さんである。お相手は映画監督・作家の松井久子さん、現在79歳。子安さんは著書『生き直し』のなかで、久子さんとの出会いから現在の暮らしまでをつぶさに語っている。

「茶飲み友だちでもよさそうなのに、なぜ今結婚？」「新生活を始めるほどの気力はどこから？」次々と疑問が湧き起こる。そこで、新婦の松井さんにも加わっていただき、「生き直し」の秘訣を伝授していただいた。

二人がそれぞれ80歳前後で一人でいる、という境遇の中で結婚を決意

〈前を歩く私に松井久子はついてくる。下流へと向かう川の流れを見るとはなしに見ているうち、先程の彼女の質問のひとつが頭に浮かぶ。「老い、を感じるのは、どんな時ですか？」老い。それは、日日感ずる。興味、関心、意欲。仕事以外には、それらが希薄になってきている。これでよいのだろうか？……松井久子と出会い、話すうち、そんなことを考えるようになった〉『生き直し』より引用。

――そうやってお互いの家を行き来しているうちに、お嬢さまから「そろそろちゃんと結婚したら？ 他人のままだと、病気になって入院しても家族としてお見舞いに行けないのよ」と促されますね。再婚しようとお決めになったとき、どのようなお気持ちでしたか。

子安：我々の場合、ある時期に決断し、結婚届を出して共同生活が始まったわけではありません。私は89歳、久子も76歳という年齢になって、お互いに伴侶を持たない独り暮らしだった。

子どもはいますけれど、基本的には、一人で残っている境遇の中で二人が出会った。そのなかでおのずから一緒に暮らす方向になったのです。コロナ期でなかったら、正式な結婚などどうでもよかった。

――ある晴れた日に、「今日、結婚届を役所にもらいに行こうか」「そうだね」と言って書類をもらいに行きます。そして、子どもたち家族と一緒にご飯を食べて、書類を提出してご結婚されたそうですね。ごく自然に風が吹いてきてそれに乗られたご結婚と思いました。新婚生活はどのように送られているのですか。今も子安さんがお食事を作られているのでしょうか。

子安：去年（2024年）の暮れに大きな家を出て狭い共同住宅に移りました。ここに引っ越す前に、蔵書のほとんどを処分し、すっきり身軽になりました。じつに爽快です。朝食は、トーストにバターをぬってハムをのせ、久子に手渡します。ほうじ茶、ヨーグルト、焼いたさつま芋を私が用意します。これはずっと、何十年も続いている習慣です。

松井：昼食と夕食は私が用意します。

――松井さんの作られる料理がとてもおいしいそうで、食事の時間が楽しみですね。健康のために心がけていらっしゃることはありますか。

子安：この年齢だから、どうしてもじっと机の前に座っている時間が長くなってしまいます。ですから、自発的に散歩を心がけています。近くのサッカー場の周辺など、広いところを歩くようにしていますね。昨年秋に転んでからは、週に一度パーソナルトレーナーに来てもらって歩き方の基本の指導を受けています。

〈二人で最寄りの駅まで歩く。よいお天気だ。スローペースの足取りも、お陽さまに照らされて、気分は快調である。どこへ出かけるにも、二人はいつも手をつないでいる。特に昨年暮れに転んで顎を縫う怪我をしてからは、それなしではいられない。歩くうち――彼女は、ぽつりと言った。「大量の本を処分する時ね」「ああ」と私は呟く。「あなたでなければ捨てられなかった。と言ってくれたわね」「ああ」「あの言葉が嬉しかったのよ」「……」ここで黙してしまうのが私である。いいたいことを言うまでに時間がかかるのだ。論理的に考えなければいけないのでね〉

――再婚されてお幸せに暮らしていらっしゃるのですから、健康で少しでも長く楽しく過ごされたいですよね。

「みなりの汚い老人には絶対になりたくない」

――毎日どのようにお過ごしですか。

子安：朝5時にはぱっと起きて立ち上がり、クリーニングしたてのワイシャツにピシッと着替え、プレスのきいたズボンをはきます。絶えず自分で意識して、そういうありかたを維持してきました。それは定年退職してからも変わりません。

松井：朝、今日はお客さまが来ないから布団の中でぐずぐずしている、ということも、家の中で一日中スウェットでいる、ということもないです。そして、いつも感心するのは、ポケットにいつも洗い立てのハンカチが入っていることですね。

――なかなかできることではありません。

松井：どうしても年を取ると、特に男性は、清潔感を維持するのに努力が必要ですよね。彼はいつも身ぎれいにしています。若いころからの習慣ですから。そういうことって、大事だと思うのです。92歳になっても背筋が伸びているのは内面の生きる姿勢の表れです。この感覚は、若くても年を重ねていても変わるわけではありません。

――急に始めるものではなく、継続性があることなのですね。

子安：日常生活は繰り返しです。しぜんと一日はルーティンワークに埋められていきます。日日、一日一日を、日常生活の規律や規範に従って生きる。まっとうに清潔に暮らしていく。この生き方、暮らし方は、私の生活信条以前の問題かもしれませんね。

――結婚していても、伴侶に先立たれるなどして最後は一人になります。

子安：私は、みなりの汚い老人には絶対になりたくない。だから、サラリーマン時代と同じように、朝はピシッと起きる。新しいワイシャツをシャキッと着る。そして、気持ちよく朝の散歩に出かけていくことを心がけています。外見から中身まで、みじめな老人にはなりたくない。そういう方向性だけは、この人と一緒になる前から持っていました。

松井：その気概こそが、女性に「この人と一緒に暮らしたい」と思わせるところです。「自分を介護してくれる人を探している」というのでは、結婚はできません。私より13歳も年上なのですから。

子安：よき習慣は人間性を陶冶します。からだも心も、よき習慣が作るのですよ。

――新婚さんです。ダブルベッドでご一緒にお休みなっていらっしゃるのですか。子安さんくらいのお年頃だと、寝室を分けるご夫婦もあると聞きます。

松井：一つのダブルベッドで寝るということは、手や足が自然に触れ合うわけですよね。血の通った二人が一緒に触れ合って寝るのってとても大切。なぜそれをみんなやめてしまうのでしょう。

子安：安心、ですね。

松井：安心、安全（笑）。私は冷え性だけど、彼はあたたかいからカイロ代わりに（笑）。

〈ふたり、日日の務めを了え、ふたり、一つのベッドに横になる。……この人と出会っていなかったらどんなに淋しかったことだろう、と痛切に感ずる。「孤立死」とも無縁になったと、自分では勝手に信じている。こころの平安を得ることができたのが、なによりも有難いのだ。このところ、さすがに、「性」の色合いは急速に薄まってはいるが、そんなことはもうさして問題ではない。毎朝目覚めると隣には愛する人がいる。それこそわが人生の至高点だ。私はいま、自分史史上、最大の幸いのうちにある〉

松井：若いときの性ほどめくるめくものではなくても、ほんとうにつながっていて、一つである、ともに生きている。寂しくない、安心である。そういうことが大事な年齢なのです。そして、生活に潤いがあることや、お互いに相手に依存しているのではなく、自律していることも。日常生活をともに生きる。最後の日々を一緒に暮らす。私も彼も、一人で暮らしていた時よりずっと楽しいのです。

子安：お互いのぬくもりを感じながら生きる。そんな相手がこの年になって見つかった。そのことが幸せなんですよ。

――お互いに惹かれ合うものがある生き方をしてきて、出会った。そして今もともに生きていらっしゃる。その幸せのお福分けをいただきました。どうぞいつまでも健康に、生活を楽しみつつお暮しください。今日はすばらしいお話をありがとうございました。

（聞き手：高木香織）

