広島のドラフト７位・高木快大投手（２１）＝中京大＝が大きな決断を下した。１１月１５日にトミー・ジョン手術（側副靱帯再建術）を受けた。昨年１１月にもクリーニング手術を受けており、右肘にメスを入れるのは２度目。大学３年時のリーグ戦では、完全試合を達成した最速１５３キロ右腕。１年後の完全復活へ向けた思いを明かした。

１２月１５日。新入団発表会見に臨んだ高木は、晴れ晴れとした表情で壇上へ上がった。左手でマイクを握り、口を開いた右腕。「たくさんのファンを目の前にしてワクワクしています。誰にも負けないように頑張りたい」と力強く言い切った。

しなやかな腕の振りから投じる最速１５３キロの直球が武器。３年春のリーグ戦、名城大戦で完全試合を達成するなど、ドラ１級の評価を受け、注目を浴びた。しかし、昨年１１月に右肘のクリーニング手術を決断。今春リーグ戦で復帰を果たすも、最終戦で再び同箇所を痛め、今秋は登板することなくドラフトを迎えた。

ドラフト後にはブルペンで１４０キロ台を計測するまで回復したが、不安は拭えなかった。１１月５日に中京大で仮契約。翌６日に群馬県内の病院でメディカルチェックを受け、トミー・ジョン手術を勧められた。入団会見後に手術するプランも提示されたが、決断に迷いはなかった。「やれるなら１日でも早くということで」と、１５日に右肘にメスを入れた。

１２月１日にギプスを外し、来年１月の入寮後からは球団の管理下でリハビリを進めて行く予定。「トレーナーさんからも『焦らなくてもいいよ』と言われている。２年目の（春季）キャンプからしっかり投げることができたら理想だねという話はさせてもらっています」と、約１年後の本領発揮を見据えている。

今ドラフトでカープは育成を含め９人を指名し、高校生はドラ６・西川（神村学園高伊賀）のみ。即戦力として期待される選手が多く、「スタートが遅れてしまって、ウズウズすることはあると思う」と正直な気持ちを吐露しつつ、「自分にベクトルを向けてリハビリを頑張りたい」と同期の活躍を刺激にしながら、前進する。

入団会見ではプロ入り後の大きな“野望”を掲げた。「チームのエースはどのカテゴリーにおいても目標にしている。カープでもエースを担えるような投手になりたい。取れるタイトルは全部取りたい。支配下では一番下（の順位）なので、上しかないと思って頑張ります」と高木。焦りは禁物。復活ロードを一歩ずつ進んでいく。

◇高木 快大（たかぎ・はやと）２００４年３月１９日、愛知県名古屋市出身。１８０センチ、８０キロ。右投げ右打ち、投手。６歳から野球を始め、小３から大須パンサーズに所属。中学では軟式クラブチームのレークス名古屋でプレー。栄徳高を経て、中京大へ進学。１年春のリーグ戦では３勝１敗、防御率１．８４で新人賞を獲得。３年春のリーグ戦では完全試合を達成するなど、４勝１敗、防御率０．５１の好成績でリーグＭＶＰに輝く。広島からドラフト７位指名を受け、契約金３０００万円、年俸６００万円で契約（金額は推定）。背番号４６。