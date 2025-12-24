「リズム」っていったい何？ビキナーから上級者まで必読の上達ポイントを解説
ゴルフの謎ワード「リズム」を安岡幸紀プロが丁寧に解説します。今回はStep1「1つめの振り子を整える」レッスンです！
連続素振りをずっと続けられる”二重振り子”運動
「リズム」はゴルフのレッスンの場でよく使われるワードです。いいリズムはいいスイングの条件で、多くのプロやコーチが重視していますが、その正体をきちんと説明できる人は多くはないのではないでしょうか。
私の考える「リズムのいいスイング」とは、スイングの「２つの振り子」の周期がきれいにシンクロしていることです。ゴルフスイングは体とクラブ、２つの振り子が組み合わさった動きですが、それぞれが自然な周期で動きつつ、２つがスムーズに連動しているのが「リズムがいい」動きです。手元が腰から腰くらいの振り幅での連続素振りを、よどみなくメトロノームを刻むように延々と続けられる動き。
フルショットの場合でも、このなかの１スイングを取り出してそのまま拡大したような動きが理想です。ポイントはクラブと体の「引き合い」。これを理解できれば、確実にうまくなれますよ。
〝リズムがいい〞とはこういうこと！
「２つの振り子」がシンクロしている動き
１つめの振り子「体」と２つめの振り子「クラブ」がシンクロし、両方が自然な振り子で動いていれば、連続素振りをスムーズに繰り返せる。このひと振りを取り出し、拡大したものがリズムのいいスイングだ。
１つめの振り子 「体」
１つめは「体」での振り子。胸にくっつけたクラブを体の動きだけで振り子のように揺らし、加速させられる動き。
２つめの振り子 「クラブ」
手首を使ってクラブだけを振り子のように動かし、クラブが動こうとする慣性を妨げずスムーズに加速させられる動き。
次はStep1「1つめの振り子を整える」レッスンを解説します！
体とボトルが引き合うように逆方向に揺らす
スイングのリズムをよくするためには、２つの振り子を別々に理解することが必要です。
まず１つめは「体の振り子」。これは手首を使わずに体を揺らし、ボディターンでクラブを振る動きだと考えてください。ただし、ただクラブを左右に揺らすだけでなく、スムーズに加速させることがポイントです。
これを体感するには、ペットボトルにヒモをつけた振り子を使うのがわかりやすいでしょう。ヒモの先端を胸の中心に固定し、手は使わずに体を揺さぶってペットボトルを加速させます。
動きの動力は体の揺さぶりですが、ペットボトルを加速させるには、体とペットボトルが引っぱり合うような逆方向の動きが必要になります。この「体とクラブの引き合い」こそが１つめの振り子のカギです。
体とボトルを同じ方向に揺すると加速しない
体を揺らす動きがペットボトルを振る方向とそろってしまうと、ペットボトル自体は揺れるが加速していかない。
始動は「揺らす動き」でＯＫ
静止した状態から始動の最初のひと振りは、単純に揺らす動きでOK。そこからボトルを加速させるために「引き合い」が必要になる。
手を使わない「ボディターン」
腕も手首も使わずに、体の動き、クラブだけを振り子のように振る。ただし、ヘッドは加速させることが大事。
「片足素振り」と同じバランスの取り方
片足立ちでスイングしたときのバランスの取り方と同じで、クラブと逆方向に重心を移動させるのがポイント。
続いてはStep2「２つめの振り子を整える」レッスンを解説！
手のひらのなかでグリップがグラグラ動くことが大事
２つめの振り子である「クラブの振り子」は、腕を振らずに手首だけを使ってクラブを揺らし、加速させる動きです。
手元の位置をなるべく動かさず、グラグラにした手首をベアリングのようにして、クラブヘッドの運動量が最大になるように振る。最初は体を動かさず、手首とヒジの動きだけでヘッドが背中に当たるくらいクラブを大きく動かしてみてください。
この振り子のポイントは、グリップを指でつまむように持って、手のなかでグリップを動かすこと。そして、最小限の動きのなかで手元とクラブが引き合う感覚があると、ヘッドをスムーズに加速させられます。
動きがピンとこない人は、上腕をホールドするタイプの練習器具を使ってスイングすると体感しやすいと思います。
上腕を固める練習器具がわかりやすい！
ゴムバンドなどで両腕の上腕をホールドするタイプの練習器具を使うと、２つめの振り子が強調され体感しやすい。
クラブをつまんでヘッドを大きく振る
グリップを両手とも親指と人差し指でつまんだままヘッドを大きく振るのが、この動きのポイント。
じつはクラブを「引っぱる」動きが重要！
グリップを指でつまんだ状態でクラブを振り回すには、クラブを引っぱり、体と手元が「引き合う」ことが重要。
「支点」である手元の動きは極力小さく
手首が硬いと体や手元を左右に動かして振ろうとしがち。２つめの振り子を理解するには、手元の動きを極力抑えよう
最後はStep3「２つの振り子をシンクロさせる」レッスンです！
クラブと体の引っぱり合いを感じながら振る
体とクラブの２つの振り子を理解したら、この２つをシンクロさせる感覚を養いましょう。
これは左足を踏み込みながらスイングする「ステップ打ち」がもっとも有効です。よく耳にするドリルだと思いますが、２つの振り子を意識しながら行なうと、普段とは別の感覚が生まれてくると思います。
ポイントはクラブと体の「引き合い」。バックスイングでは体を左に、そのまま踏み込んでフォローでは体を右に揺さぶるようにバランスをとれれば、いいリズムが身につきます。
ほかにもクラブの振り子を妨げない２つのドリルを紹介するので、あわせて行なってみてください。
「引っぱり合い」を感じながらステップ打ち
つねにクラブと体が引っぱり合う感覚をもち続け、バランスを取り合っていること。とくに切り返しが重要だ。
【ドリル1】胸の前でクラブをグルグル回転！
手首をやわらかく使って体の前でクラブをグルグルと回す。この「周期」を乱さずにクラブを加速できるような体の使い方がポイントになる。
【ドリル2】アーノルド・パーマースタイルで振る！
フィニッシュまで達したあと、手元を止めずに頭の上を越えて顔の前にくるまで1周させる。クラブの慣性を感じながら、止めずに流すイメージで頭の上でグルンと回そう。
いかがでしたか？ ぜひ2つの振り子を意識してみてください！
レッスン＝安岡幸紀
●やすおか・ゆきのり／1988年生まれ、高知県出身。高知高校ゴルフ部を卒業後、指導者の道に進み、日本プロゴルフ協会のティーチングプロＡ級を取得した理論派コーチ。CHEERS GOLF代表。
構成＝鈴木康介
写真＝田中宏幸
協力＝日神グループ 平川CC