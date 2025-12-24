¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¤¥Ö¤Ë2ÁÈ¥«¥Ã¥×¥ëÈ¹ç¤ï¤»¤ÇËë¢ªÌÀÆü¡Ö½¤Íå¾ì¤ÎÍ½´¶¡×¡Ö¶Ó¿¥¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡©¡×¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï24Æü¡¢Âè63ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè63ÏÃ¤Ï¡¢¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¾¾Ìî¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡£²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢2¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï²ÖÅÄ¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤Ë¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¡ÖÆ±Î½¡×¤È¾Ò²ð¡£¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¡Ö¤»¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤«¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ§Ã£¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤è¡×¡ÖÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¡£¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤È¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤è¡×¡£¤½¤³¤Ø¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¶äÆóÏº¤Ë²ñ¤¤¤Ë¸½¤ì¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¥¤¥é¥¤¥¶¤Ø¤Î¼ê»æ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢´î¤ó¤À¡£
¡¡3¿Í¤Ï¤ªÃã¡£¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Îµ»ö¤ËÆ´¤ì¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Ø¡£Æ±Î½¤À¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¡£¿ÀÈëÅª¤Ê¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤¿¤Î¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï»×¤¤½Ð¤ÎÀ¶¸÷±¡¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂçµµÅÁÀâ¡×¤Î·î¾È»û¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡¢¶Ó¿¥¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¡×¡ÖÌÀÆü¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö½¤Íå¾ì¤ÎÍ½´¶¡×¡Ö¶ÛÇ÷¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¶Ó¿¥¡×¡ÖÎ¾Êý¤Î¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ë¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£2ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡£