¡Ú25Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè64²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£É×ÉØ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¸ß¤¤¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î´õË¾¤Ç·î¾È»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¥È¥¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£