üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè63ÏÃ¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È²ñÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£¤½¤Îº¢¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤â¹çÎ®¤·¡¢3¿Í¤Ï¤ªÃã²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥¤¥é¥¤¥¶¤È¶Ó¿¥¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤Î²Ö¤òºé¤«¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¡¢¥È¥¤È¶äÆóÏº¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ë¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·î¾È»û¤ÎÂçµµÁü¤Ç¡¢2ÁÈ¤ÏÈ¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ï¥é¥Ï¥é¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÀÆü¤ËÂ³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸ý¹ÈÅÉ¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤ª·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¥®¥ó¥¸¥í¥¦¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö³°Ìî¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¡ÖÆ±Î½¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ·ã¤ª¤³¥¤¥é¥¤¥¶w¡×¡Ö¶Ó¿¥¤Î¤³¤¸¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤°¤ì¤¿w¡×¡Ö½ñ¤½ª¤¨¤¿¤é¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤ë¡Ä¡×¡Öº£¤Î¡Ø¥¦¥ó¡Ä¡Ä¡£¡Ù¤Ë¤ÏÌÂ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¾É÷¤À¡×¡Ö¤®¤ã¡¼¡¡È¹ç¤ï¤»¡¼¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¤È¤³¤í¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤À¡ª¡ª¡¡Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¶ÛÇ÷¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¡¡Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¶Ó¿¥¡×¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¢¡ÁÁá¤¯¤Ä¤Å¤¤¬¸«¤¿¤¤¡¼¡×¡ÖÂçµµ¤ÇÈ¹ç¤ï¤»¤«¡Ä¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤Î¾Ð´é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥¡Ä¡×¡Ö½¤Íå¾ì¤ÎÍ½´¶¡ª¡×¡Öµ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤ÇÌÀÆü¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤³¤ÇÈ¹ç¤ï¤»¡¢Á´°÷½¸¹ç¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£