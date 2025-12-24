シニア世代の婚活が活況だといわれますが、「老後は気の合うパートナーと穏やかに過ごしたい」などと淡い期待を抱きつつ、想像以上の厳しい現実に直面することも珍しくないといいます。69歳で婚活を始めた、ある独身男性のケースをみていきます。

「独身貴族」の自信が崩れ去った、ある冬の夜

「若いころから『結婚なんてしても自由がなくなるだけだ』と思っていました。好きな車に乗って、好きなものを食べて、稼いだ金は全部自分のために使う。それが一番賢い生き方だと信じていましたから」

都内のヴィンテージマンションで1人暮らしをする佐々木健一さん（69歳・仮名）。現役のころは大手企業に勤め、堅実な資産運用で現在の貯蓄は約8,000万円だとか。一度も結婚歴のない、いわゆる「生涯独身」を貫いてきた男性です。

そんな佐々木さんが、最近になって婚活を始めたといいます。きっかけは、自身の体に起きた異変でした。ある冬の夜、風呂場で立ちくらみを起こし、そのまま冷たいタイル床の上で動けなくなってしまったのです。幸い、大事には至らず翌朝には回復しましたが、その時の「心細さ」がトラウマになったとのこと。

「『もしこのまま死んでも、数週間は誰にも見つからないだろうな』と冷静に考えてしまって。自由だと思っていた生活が、急に孤独に思えてきて。ただ家に誰かがいる安心感が欲しくなって、結婚相談所に入会しました」

入会当初、佐々木さんは楽観的でした。「資産も経歴もある。相手に多くは望まないし、話し相手になってくれる同世代がいればすぐに決まるだろう」と。しかし、いざお見合いが始まると、佐々木さんの想定とは異なる会話が繰り広げられました。

最初にお見合いをしたのは、62歳の元会社員の女性。挨拶もそこそこに、2度目の食事で彼女は手帳を開きながらこう切り出しました。

「佐々木さん、将来もし介護が必要になった場合、ご自宅での介護をご希望ですか？ それとも施設に入られる予算は確保されていますか？」

佐々木さんは言葉に詰まりました。まだお互いの性格も知らない、好き嫌いも話していない段階での、あまりに事務的な問いかけだったからです。しかし、ここで嘘をついても仕方ありません。「……あえて言うなら、寂しいので自宅でしょうか」と佐々木さんが答えると、彼女は表情ひとつ変えず「なるほど」と頷き、手帳に何かを書き留めました。その手元が、ふと佐々木さんの目に入りました。そこには『在宅希望のため却下』と、衝撃の9文字が並んでいたのです。

「彼女だけかと思ったら、次に会った女性もそうでした。『今のマンションはバリアフリー対応ですか？』『万が一の時の成年後見人は？』と……私は一緒に旅行に行ったり食事をしたりするパートナーを探していたんですが、彼女たちは、老後の生活の保証人を探しているようでした」

「やはり、自分には結婚は向いていないのかもしれない……」、佐々木さんの婚活はうまくいっているとは言い難い状況です。

愛より金？ シニア婚活のシビアな実情

婚活支援サービスを展開するタメニー株式会社が実施した調査によると、ミドル・シニア世代が結婚相手に求める条件として、「年収」や「資産」を重視する傾向は根強く残っています。特に、若い世代（Z世代など）が相手の「価値観」や「容姿」を重視するのと比較しても、シニア世代はより「現実的な生活力」をシビアに見極めようとする姿勢がうかがえます。

なぜ、シニア婚活でこれほどまでに「お金」が重視されるのでしょうか。

その背景にあるのは、切実な老後不安。特に女性の場合、男性に比べて平均寿命が長く、独り身期間が長くなる傾向にあります。また、現役時代の賃金格差や年金受給額の差から、単身での生活維持に不安を抱える女性は少なくありません。

【ミドル・シニア世代：相手の経済状況が気になる理由は？】

老後の安心のため…70.3％

相手にもある程度の安定収入を求めたい…64.1％

万が一のリスクに備えるため…49.0％

家族や親戚にも影響するから…35.2％

自分の築いてきた財産を奪われたくないから…28.3％

そのため、婚活の場において、男性の「資産」や「年収」を確認することは、贅沢をしたいからではなく、自分の生活と将来を守るための必須事項。「愛があればお金なんて」という綺麗事は、特にこの年齢になると通じることなく、相手の通帳の中身やお墓の問題まで、最初の段階でクリアにしておきたいことは、若い世代よりもシビアです。

シニア婚活は、「ときめき」よりも「安らぎ」と「安全」を求める場です。ずっと1人で生きてきた男性がその背景を理解せず、「俺の金目当てか」と拒絶反応を示してしまうと、成婚への道のりは遠のいてしまうのかもしれません。

